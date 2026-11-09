México registra 281 homicidios en primera semana de noviembre; Guanajuato encabeza cifras con 34 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la primera semana de noviembre de 2026, México registró 281 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista nacional con 34 casos.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 128 homicidios, de los cuales 34 se registraron el viernes 6; 50 el sábado 7 y 44 el domingo 8 de noviembre.

La SSPC registró 281 asesinatos entre el lunes 2 de noviembre y el domingo 8 de noviembre de 2026, lo que representa un aumento de 5.64% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 266.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 34

Homicidios por día y estados con más denuncias:

2 de noviembre:

Guanajuato: 6

Estado de México: 4

Baja California: 2

3 de noviembre: 40

Estado de México: 7

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

4 de noviembre: 42

Guanajuato: 7

Sinaloa: 6

Guerrero: 5

5 de noviembre: 32

Sinaloa: 5

CDMX: 5

Guanajuato: 4

6 de noviembre: 34

Sinaloa: 4

Guanajuato: 3

Estado de México: 3

7 de noviembre: 50

Sinaloa: 6

Chihuahua: 5

Jalisco: 5

8 de noviembre: 44

Sinaloa: 6

Guanajuato: 6

Chihuahua: 5

Total en la semana: 281

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 44 mil 834 homicidios dolosos.

Se disparan homicidios en Sinaloa en octubre

En octubre, Sinaloa sumó 155 asesinatos, la segunda cifra más alta del país, detrás del Estado de México, con 160.

Sin embargo, los 155 casos representan el registro mensual más elevado en Sinaloa en lo que va de 2026.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Septiembre: 114

Octubre: 155

Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en octubre de 2026 fueron los siguientes:

Edomex: 160

Sinaloa: 155

Guanajuato: 124

Baja California: 76

Chihuahua: 73

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