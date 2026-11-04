Minorías logran victorias históricas, pero EE. UU. sigue dividido

Los demócratas celebran una serie de triunfos en Estados Unidos, con avances importantes para las comunidades latinas, afroamericanas e indígenas. Sin embargo, los resultados electorales también dejan una pregunta sobre la mesa: ¿por qué, frente al desgaste económico, la polarización y el discurso de odio, los republicanos todavía conservan tantos espacios de poder?

Aunque el voto ciudadano permitió impulsar cambios por la vía democrática, los resultados muestran que la división política en Estados Unidos sigue siendo profunda.

¿Qué explica que los triunfos demócratas no hayan sido todavía mayores?

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