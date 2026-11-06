El caso Guadalupe Taddei: ¿resolver el problema o repartir culpas?

La analista Pamela Cerdeira nos explica que la controversia alrededor de Guadalupe Taddei y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado cuestionamientos sobre la manera en que el oficialismo responde a los problemas relacionados con el organismo electoral.

En su análisis, para Uno TV, critica la actuación de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que se ha optado por deslindarse de responsabilidades en lugar de reconocer posibles errores y corregirlos.

Menciona que existen dos formas de enfrentar un problema: investigar sus causas, ofrecer disculpas y realizar los cambios necesarios para evitar que vuelva a ocurrir, o intentar desviar la atención hacia otras personas. Para ilustrar esta segunda alternativa, utiliza la metáfora de alguien que cae en un charco de lodo y comienza a ensuciar a quienes lo rodean.

“El problema no se arregla así, pero es una forma de hacerlo”.

¿Cómo respondió Morena al caso Guadalupe Taddei en el INE?

La colaboradora cuestiona que, desde su perspectiva, durante más de una semana se intentara negar la relación del oficialismo con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, pese a los antecedentes del proceso de designación y las expresiones de respaldo que, asegura, circularon en redes sociales.

Sostiene que, cuando esos antecedentes comenzaron a generar cuestionamientos, la respuesta consistió en señalar presuntos actos de corrupción de administraciones anteriores, incluso remontándose al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Para la analista, el problema no se limita a la estrategia política utilizada para responder a la controversia, sino a la falta de reconocimiento de los errores que considera cometidos.

¿Qué advierte la colaboradora sobre el futuro del INE?

La principal preocupación expresada en el análisis se relaciona con las futuras designaciones en el Instituto Nacional Electoral.

Cerdeira considera que, si quienes participaron en las decisiones cuestionadas no reconocen sus errores, existe el riesgo de que se repitan los mismos criterios al momento de elegir a otra persona para encabezar el organismo.

“El problema es que todavía van a elegir a otra presidenta del Instituto Nacional Electoral y si en esta no han reconocido su error, créanme que la siguiente la van a elegir igual”.

Desde su perspectiva, la discusión debería centrarse en reconocer las decisiones equivocadas, revisar sus consecuencias y modificar los procedimientos necesarios, en lugar de trasladar las responsabilidades hacia administraciones anteriores.

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