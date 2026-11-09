Blindan el Hospital Civil tras la captura del “R2”; operativo genera temor e incertidumbre entre los pacientes 

Blindan Hospital Civil de Guadalajara tras captura del “R2” Foto: Omar Hernández

Un operativo de seguridad permanece desplegado en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde presuntamente se encuentra internado Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, señalado como presunto líder criminal. El hombre ingresó al nosocomio luego de resultar herido de bala durante un enfrentamiento registrado en Zapopan, el día anterior.

Marina y Guardia Nacional mantienen vigilado el hospital

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional mantienen vigilancia en los alrededores del hospital, ubicado en el primer cuadro de Guadalajara. El despliegue modificó la actividad habitual de la zona y provocó restricciones al tránsito vehicular en las calles Coronel Calderón, Tenerías y Belén.

Los efectivos realizan patrullajes a pie y mantienen unidades artilladas en las inmediaciones, principalmente en el acceso principal sobre Coronel Calderón y en el área de urgencias.

Operativo en el Hospital Civil genera incertidumbre entre pacientes

La presencia de las fuerzas federales y el resguardo del inmueble han generado inquietud entre pacientes, familiares y personas que transitan por la zona. Algunos usuarios señalaron que el detenido posiblemente ya fue trasladado.

“Eran 60 elementos y se retiraron anoche, yo pienso que ya se lo llevaron”, comentó de manera anónima un familiar de un paciente.

María Cisneros, habitante de la zona, expresó que el despliegue le genera inseguridad, pues acude diariamente al hospital.

“Más bien insegura. Pues diario viene uno y ahora sí que pues todo está resguardado”, señaló.

En contraste, Rosario Méndez, familiar de un paciente, consideró que el detenido tiene derecho a recibir atención médica.

“Que está muy bien porque es un ciudadano y merece la atención del servicio aquí, pues, del hospital”, expresó.

El “R2” permanece bajo atención médica tras recibir impactos de bala

Rafael Álvarez Ayala recibió impactos de bala en el abdomen, un brazo y una pierna durante el enfrentamiento. Posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo supervisión médica en el área de terapia intensiva.

La captura ocurrió en un establecimiento comercial de la colonia Circunvalación Vallarta Norte, en Zapopan, donde se registró un intercambio de disparos.

Durante la intervención, las fuerzas federales también detuvieron a 19 hombres, señalados como integrantes del equipo de seguridad de Álvarez Ayala. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara.

Las autoridades contemplan trasladar al “R2” a la Ciudad de México cuando su estado de salud lo permita.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.