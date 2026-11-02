Asesinan a migrante y su memorial inspira a votantes en EE. UU.

La muerte de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que fue asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dio origen a un memorial que posteriormente se convirtió en un espacio de expresión ciudadana y participación electoral en Estados Unidos (EE.UU.).

En su espacio de opinión, Pamela Cerdeira relata que Salgado perdió la vida en julio, cuando intentaba trasladarse a su trabajo. En el sitio donde ocurrió el ataque, familiares y otras personas comenzaron a colocar fotografías, flores, veladoras y objetos que recordaban aspectos de su vida, como sus artículos para jugar tenis y prendas de las Chivas, su equipo favorito de futbol.

Un sticker transformó el memorial de Lorenzo Salgado

El significado del altar cambió cuando uno de los hijos de Lorenzo acudió al lugar y dejó una calcomanía para mostrar que ya había votado.

A partir de ese gesto, otras personas comenzaron a llevar sus propios stickers para compartir que también habían participado en las elecciones. De acuerdo con el relato de Cerdeira, el memorial se convirtió así en un espacio donde ciudadanos estadounidenses expresaron su intención de impulsar cambios políticos mediante el voto.

La periodista describe esta acción como un ejercicio de resistencia pacífica, en el que la memoria de un migrante mexicano quedó vinculada con la participación electoral.

Migrantes mexicanos mantienen vivo el memorial

Otro aspecto de la historia es el trabajo de tres migrantes mexicanos que se encargan de cuidar el lugar. Entre sus actividades están barrer diariamente, mantener limpio el espacio y volver a colocar las calcomanías que se desprenden por el viento o el sol.

Según el relato presentado por Cerdeira, estas personas buscan evitar que el memorial sea retirado por las autoridades y procuran que permanezca como un sitio de recuerdo y expresión ciudadana.

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