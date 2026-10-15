¿Y los 400 encapuchados? Cuestionan respuesta a protesta por agua en Jalisco

La falta de agua potable en Jalisco desató protestas que terminaron en polémica por la actuación de la policía y la respuesta del Gobierno estatal. Una de las imágenes más simbólicas fue el uso de agua contra personas que precisamente se manifestaban porque no tienen este servicio en sus hogares.

Además, el análisis cuestiona la versión oficial sobre la presencia de 400 personas encapuchadas que habrían provocado actos violentos, pues, de acuerdo con el comentario de Pamela Cerdeira, nadie las vio y entre los detenidos había personas ajenas a la manifestación.

¿Será más fácil contener las protestas que resolver la crisis del agua?

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