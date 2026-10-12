Reformas antimemes: ¿Morena busca limitar la libertad?

La periodista Pamela Cerdeira cuestionó las explicaciones de legisladores de Morena sobre distintas reformas, entre ellas las relacionadas con la Guardia Nacional, el Poder Judicial y las llamadas reformas antimemes, al señalar que las posibles consecuencias de estas iniciativas deben analizarse más allá de lo que sus impulsores afirman.

En su colaboración, Cerdeira recurrió a una situación cotidiana para ilustrar su argumento: cuando una persona es sorprendida en una situación comprometida y responde que las cosas no son lo que parecen.

“¿Qué otra cosa más podría estar pensando que lo que sus ojos ven?”, planteó la periodista al establecer una comparación con las explicaciones que, según expuso, han dado legisladores del partido oficialista frente a los cuestionamientos sobre sus reformas.

Reformas antimemes y libertad de expresión

Cerdeira centró parte de su comentario en las iniciativas conocidas como reformas antimemes, tema que, según señaló, había generado discusión durante las dos semanas previas a su intervención.

La periodista reconoció que ninguna parte de las reformas mencionadas establece expresamente la prohibición de los memes. No obstante, advirtió que esa ausencia no elimina la posibilidad de que las disposiciones puedan utilizarse con ese propósito.

“Sin embargo, sí pueden ser utilizados para ello”, afirmó al referirse a los posibles usos de las reformas.

¿Por qué importa la opinión de expertos?

Al final de su intervención, Cerdeira señaló que las advertencias de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas no deben descartarse únicamente por su procedencia.

La periodista argumentó que la experiencia con reformas anteriores debe formar parte de la evaluación de las nuevas propuestas y de sus posibles efectos.

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