¿La Ley Catastral podría aumentar el predial?

¿El Gobierno de la Ciudad de México podría aumentar el predial o incluso obligar a vender terrenos que no se utilicen?

Un documento sometido a consulta pública encendió las alertas de organizaciones civiles, especialistas en vivienda y grupos vecinales por los posibles cambios al sistema catastral.

La propuesta plantea equiparar el valor catastral de los inmuebles con su valor comercial, lo que podría incrementar el impuesto predial. Además, contempla medidas para predios sin uso ubicados en zonas consideradas importantes, que podrían incluir un plazo para construir o una subasta pública.

Pero ¿qué es lo que más preocupa de esta propuesta y por qué se cuestiona la manera en que se presentan estos documentos a consulta?

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