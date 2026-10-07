Nueve meses sin respuestas: madre exige esclarecer la muerte de Paulina Castillo en Culiacán

Conferencia sobe Paulina Castillo. Foto: Samuel Sánchez

La señora Lorenia Salas exige respuestas a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Su hija Paulina fue localizada sin vida el pasado 14 de enero del 2026 en una habitación rentada mediante una plataforma digital.

De acuerdo con el relato de la familia, inicialmente la escena hizo suponer una posible muerte relacionada con inhalación de gas helio; sin embargo, la madre asegura que el certificado de defunción estableció asfixia por ahorcamiento.

La diferencia entre estos elementos, sostiene, mantiene abiertas sus dudas sobre lo ocurrido.

Familia de Paulina Castillo exige respuestas a las autoridades

La familia pide que se determine científicamente si Paulina se quitó la vida, si existió una posible inducción al suicidio o si los indicios podrían conducir hacia la investigación de algún delito.

Lorenia asegura, además, que personas que podrían aportar información todavía no han rendido declaración ante el Ministerio Público, incluidos los propietarios del cuarto que rentó por medio de la aplicación donde fue encontrada sin vida y cuestiona que, después de nueve meses, continúen pendientes diligencias que considera fundamentales.

La madre aclara que no está señalando a una persona en particular y asegura que su exigencia es una sola: conocer la verdad.

El equipo jurídico de la familia también sostiene que la investigación continúa sin una conclusión definitiva.

Batalla legal por la custodia del hijo de Paulina Castillo

Martín Aguirre, asesor legal, explicó que la carpeta comenzó bajo la clasificación de homicidio a reserva de investigación y señaló que todavía deben recabarse elementos para definir hacia dónde deberá encaminarse el caso. Pero la muerte de Paulina abrió además otra batalla para su familia.

La joven era madre de un niño de 2 años y medio con autismo. Tras su fallecimiento, Lorenia asegura que el menor quedó bajo un resguardo provisional otorgado a otra persona, la esposa de su expareja fallecida y que ella incluso presentó una denuncia al desconocer inicialmente dónde se encontraba su nieto.

Cerca de 20 días después, una jueza ordenó que el menor fuera entregado a su abuela materna Desde febrero, Lorenia se hace cargo del niño, pero el procedimiento para definir su custodia continúa.

La mujer residía desde hace aproximadamente una década en Guadalajara y asegura que ha tenido que reorganizar completamente su vida para permanecer en Culiacán mientras avanzan ambos procesos.

Entre una carpeta de investigación que aún no define qué ocurrió con su hija y un juicio por la custodia de su nieto, Lorenia Salas asegura que continuará exigiendo respuestas.

No busca, afirma, señalar culpables anticipadamente, sino que la Fiscalía determine, mediante pruebas y peritajes, cómo murió Paulina Castillo aquel 14 de enero.

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