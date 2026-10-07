A tres años del ataque de Hamás a Israel: cronología de la guerra que transformó Medio Oriente

Tres años del ataque de Hamás a Israel. Foto: AFP

El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque contra Israel que dejó alrededor de mil 200 personas muertas y 251 rehenes, de acuerdo con cifras de Reuters y AP.

La ofensiva comenzó con el lanzamiento de cohetes y la incursión de combatientes desde Gaza hacia comunidades del sur de Israel, incluido el festival de música Nova, donde murieron más de 350 personas.

El hecho desencadenó una guerra que, tres años después, modificó el equilibrio de poder en Medio Oriente y extendió las hostilidades a Líbano, Siria, Yemen e Irán, además de involucrar directamente a Estados Unidos.

Aunque desde octubre de 2025 existe un alto el fuego entre Israel y Hamás, los combates y ataques no han desaparecido.

Israel mantiene el control militar de aproximadamente dos terceras partes de la Franja de Gaza, mientras continúan las negociaciones sobre el desarme de Hamás, la retirada israelí y la reconstrucción del territorio.

Today marks 3 years since the October 7 Massacre, a day that changed Israel forever. We will never forget ❤️‍🩹 pic.twitter.com/C7HrMQyz61 — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2026

7 de octubre de 2023: el ataque que cambió la región

Durante la mañana del 7 de octubre de 2023, combatientes encabezados por Hamás atravesaron la frontera entre Gaza e Israel, mientras miles de cohetes eran lanzados hacia territorio israelí.

Los atacantes llegaron a comunidades del sur de Israel, bases militares y al festival de música Nova, celebrado cerca del kibutz Re’im. De acuerdo con la agencia AP, más de 350 personas murieron en el festival.

El balance general fue de aproximadamente mil 200 muertos y 251 personas llevadas como rehenes a Gaza.

El ataque se convirtió en el día más letal para Israel desde su fundación y provocó el inicio de una ofensiva militar israelí contra Gaza.

Así empezó todo hace 3 años, cerca de las 630 am, detuvieron la música y alertaron a todos los asistentes al festival NOVA en Israel… Después vino la masacre

No podemos olvidarnos de ellos, los inocentes que murieron a manos de los palestinos. pic.twitter.com/Z7nvHjxQrg — EL ESCRIBANO – F. LEÓN M (@NOOLVIDAR11) October 7, 2026

Octubre de 2023: el conflicto se extiende al Líbano y al mar Rojo

La guerra no quedó limitada a Gaza. Hezbollah, grupo libanés respaldado por Irán, comenzó a intercambiar fuego con Israel desde los primeros días posteriores al ataque de Hamás.

Los enfrentamientos en la frontera provocaron el desplazamiento de poblaciones en ambos lados y, durante los meses siguientes, aumentaron hasta convertirse en un frente de guerra de gran escala.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen comenzaron a atacar embarcaciones en el mar Rojo y a lanzar proyectiles hacia Israel, afirmando que sus acciones estaban relacionadas con la guerra en Gaza.

La apertura de estos frentes convirtió el conflicto entre Israel y Hamás en una crisis regional que involucró a grupos aliados de Irán y afectó rutas comerciales internacionales.

7 de octubre de 2023.



Un terrorista de Hamás dispara contra jóvenes que se escondían en los baños de un festival de música en el sur de Israel. pic.twitter.com/RZiAbeyXjw — Israel en Uruguay (@IsraelinUruguay) October 7, 2026

Noviembre de 2023: primera tregua y liberación de rehenes

Después de varias semanas de combates, Israel y Hamás alcanzaron una primera tregua temporal.

Durante la pausa fueron liberados rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. El acuerdo también permitió incrementar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, la tregua terminó y los combates se reanudaron, mientras las negociaciones para liberar al resto de los rehenes continuaron durante los meses siguientes.

2024: la guerra alcanza directamente a Irán

Durante 2024, Israel continuó las operaciones militares en Gaza y aumentó sus enfrentamientos con Hezbollah.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió el 1 de abril, en el un ataque contra un edificio del complejo consular iraní en Damasco, Siria, mató a varios integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidos dos generales. Israel no confirmó públicamente su responsabilidad.

El 14 de abril, Irán respondió directamente contra Israel con más de 300 drones y misiles. Fue el primer ataque militar abierto de Irán contra territorio israelí de esa magnitud. Israel y sus aliados interceptaron la mayoría de los proyectiles.

Rafah se convierte en escenario de la guerra

En mayo de 2024, las fuerzas israelíes avanzaron sobre Rafah, en el extremo sur de Gaza, donde se habían refugiado cientos de miles de palestinos desplazados por los combates. La operación generó advertencias internacionales por el riesgo para la población civil y profundizó la crisis humanitaria en el territorio.

Septiembre de 2024: Israel intensifica la ofensiva contra Hezbollah

El 27 de septiembre, Israel realizó un ataque de gran intensidad contra el cuartel general del grupo en Beirut. La operación tuvo como objetivo a altos mandos de Hezbollah y posteriormente se confirmó la muerte de su líder, Hassan Nasrallah.

Israel lanzó después una ofensiva terrestre contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano.

Octubre de 2024: muere Yahya Sinwar

El 17 de octubre de 2024, Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza y uno de los principales dirigentes relacionados con el ataque del 7 de octubre.

Israel consideró su muerte un golpe importante contra Hamás, aunque la organización no desapareció. Reuters señaló entonces que el fallecimiento de Sinwar podía abrir una oportunidad para nuevas negociaciones, pero la guerra continuó.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını gösteren görüntüler, soykırımın 3. yılında yeniden gündem oldu. pic.twitter.com/Do0BEfmsZX — gdh (@gdhdijital) October 7, 2026

Noviembre de 2024: alto el fuego entre Israel y Hezbollah

El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, negociado con mediación de Estados Unidos y Francia.

El acuerdo puso fin a 14 meses de enfrentamientos que habían provocado desplazamientos masivos, especialmente en Líbano. La guerra en Gaza, sin embargo, continuó.

تذكر وذكّر بها الناس : إسرائيل فعلت هذا بغزة! pic.twitter.com/PEWHDVa0Qg — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) October 2, 2026

Diciembre de 2024: cae Bashar al-Assad en Siria

El 8 de diciembre de 2024, una ofensiva relámpago de grupos rebeldes provocó la caída del gobierno de Bashar al-Assad, quien abandonó Siria rumbo a Rusia.

La caída del régimen, que puso fin a más de cinco décadas de dominio de la familia Assad, modificó nuevamente el equilibrio regional.

Siria había sido durante años un punto estratégico para Irán y una vía de apoyo para Hezbollah.

Enero de 2025: nuevo alto el fuego en Gaza

Después de aproximadamente 15 meses de guerra, Israel y Hamás alcanzaron un nuevo acuerdo de alto el fuego que comenzó el 19 de enero de 2025.

En la primera jornada, Hamás liberó a tres mujeres israelíes y, a cambio, Israel liberó a 90 prisioneros palestinos. El acuerdo contemplaba una primera fase de seis semanas y la liberación progresiva de 33 rehenes.

La tregua permitió el regreso de miles de palestinos a zonas devastadas y facilitó el ingreso de ayuda humanitaria. Sin embargo, quedaron pendientes asuntos como el futuro político de Gaza, el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes.

Marzo de 2025: se rompe la tregua

La primera fase del acuerdo terminó sin que Israel y Hamás alcanzaran un consenso para prolongarla.

En marzo de 2025, Israel reanudó los ataques contra Gaza y las hostilidades volvieron a intensificarse.

Las negociaciones continuaron durante los meses siguientes, pero sin alcanzar inicialmente un acuerdo definitivo que pusiera fin a la guerra.

Un año antes de los ataques, en 2022, Gaza aún conservaba gran parte de su infraestructura. Para el 7 de octubre de 2026, la Franja quedó en su mayoría reducida a escombros tras años de conflicto.

🇮🇱⚡️🇵🇸 El exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el 7 de octubre de 2023:



"Vamos a cambiar la realidad en Gaza durante los próximos 50 años. Lo que existía antes ya no volverá a ser. Operaremos con toda nuestra fuerza."



Gaza en 2022



Gaza en 2026 pic.twitter.com/cMusop7n2D — Al Furkán (@AngelVazquez40) October 4, 2026

Junio de 2025: Israel e Irán entran en guerra directa

El 13 de junio de 2025, Israel lanzó una amplia ofensiva contra instalaciones militares y nucleares de Irán.

Teherán respondió con ataques de misiles contra Israel. El enfrentamiento directo se prolongó durante 12 días y terminó después de la intervención militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes y de un alto el fuego entre Israel e Irán.

La confrontación representó una nueva ampliación de la guerra regional: por primera vez desde el inicio del conflicto de Gaza, Israel e Irán protagonizaron una campaña militar directa de gran escala, con participación de Estados Unidos.

Israel ha lanzado 223.000 toneladas de explosivos desde el 7 de octubre 2023 Equivale a 16 bombas atómicas

El régimen israelí destruyó 82% de la

estructura fisica de Gaza. 92% de las

viviendas. 70% de tierra de cultivos, 98% de la infraestructura escolar destruida: 190 escuelas. pic.twitter.com/uwnOEfecy7 — Susana Giacaman (@AsusaG) October 7, 2026

Octubre de 2025: nuevo acuerdo para Gaza

El 10 de octubre de 2025 entró en vigor un nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos y negociado con participación de países de la región.

La primera fase contempló la liberación de los rehenes que permanecían en Gaza, la excarcelación de prisioneros palestinos, una retirada parcial de las tropas israelíes y un incremento de la ayuda humanitaria.

El acuerdo permitió recuperar a los últimos rehenes que permanecían con vida y posteriormente los restos de quienes habían muerto en cautiverio.

2026: alto al fuego, pero la guerra no está completamente resuelta

A tres años del ataque del 7 de octubre, Gaza permanece devastada y el conflicto no está completamente cerrado.

De acuerdo con Reuters, Israel mantiene actualmente el control de aproximadamente dos terceras partes de la Franja, mientras que Hamás conserva presencia en el resto del territorio.

Los principales puntos pendientes son el desarme de Hamás, la retirada israelí, la formación de una estructura de gobierno para Gaza y la reconstrucción.

Entre edificios dañados y escombros viven los desplazados de Gaza. Foto: Reuters

El alto el fuego tampoco ha significado el fin de la violencia. La agencia reporta que más de mil 400 palestinos han muerto desde octubre de 2025 en ataques israelíes, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel sostiene que sus operaciones están dirigidas contra Hamás, mientras que el grupo niega estar incumpliendo el acuerdo.

Más de 74 mil palestinos muertos durante la guerra

La ofensiva israelí sobre Gaza dejó un saldo de más de 74 mil palestinos muertos desde el inicio de la guerra, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza citadas. Según reportes de AFP del 7 de octubre de 2026, el número superaba los 74 mil 200 fallecidos, mientras que Reuters situó el balance en más de 74 mil.

Las cifras del Ministerio de Salud de Gaza no distinguen entre civiles y combatientes. Por su parte AP también reportó que la ofensiva desplazó a prácticamente toda la población de Gaza y provocó una destrucción generalizada del territorio.

Cuerpos de rescate sobre los edificios colapsados. Foto: Reuters.

¿Cómo cambió Medio Oriente después del 7 de octubre?

Tres años después, las consecuencias del ataque de Hamás se extienden mucho más allá de Israel y Gaza.

Gaza: gran parte del territorio quedó destruido y la mayoría de su población fue desplazada

gran parte del territorio quedó destruido y la mayoría de su población fue desplazada Israel: el ataque provocó una crisis política y de seguridad que continúa marcando al país tres años después

el ataque provocó una crisis política y de seguridad que continúa marcando al país tres años después Hamás: perdió buena parte de su estructura y dirigentes, pero continúa presente en Gaza



perdió buena parte de su estructura y dirigentes, pero continúa presente en Gaza Líbano: Hezbollah fue golpeado durante la ofensiva israelí de 2024 y posteriormente entró en un alto al fuego con Israel

Hezbollah fue golpeado durante la ofensiva israelí de 2024 y posteriormente entró en un alto al fuego con Israel Siria: la caída de Bashar al-Assad modificó la posición regional de Irán y alteró uno de los principales corredores de influencia de Teherán

la caída de Bashar al-Assad modificó la posición regional de Irán y alteró uno de los principales corredores de influencia de Teherán Irán: pasó de respaldar principalmente a grupos aliados a enfrentarse directamente con Israel y Estados Unidos



pasó de respaldar principalmente a grupos aliados a enfrentarse directamente con Israel y Estados Unidos Yemen: los hutíes internacionalizaron el conflicto con ataques contra embarcaciones y objetivos vinculados con Israel

los hutíes internacionalizaron el conflicto con ataques contra embarcaciones y objetivos vinculados con Israel Estados Unidos: aumentó su participación militar en la región y llegó a intervenir directamente en el enfrentamiento entre Israel e Irán



Tres años después, el conflicto sigue abierto

El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de una guerra que transformó el escenario político y militar de Medio Oriente. El ataque de Hamás dejó mil 200 muertos y 251 rehenes, mientras que la posterior ofensiva israelí provocó decenas de miles de muertes en Gaza y una destrucción de gran escala.

Tercer aniversario del conflicto Palestino de Israel. Foto: AFP

Tres años después, existe un alto al fuego en Gaza, pero no una solución definitiva. Israel mantiene el control de buena parte del territorio, continúan los ataques y permanecen sin resolver cuestiones centrales como el desarme de Hamás, la retirada israelí, el futuro gobierno de Gaza y la reconstrucción.

Tercer aniversario del conflicto Palestino de Israel. Foto: AFP

Así, lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 dejó de ser un conflicto limitado entre Israel y Hamás para convertirse en una crisis regional que involucró a Hezbollah, Irán, los hutíes y Estados Unidos, y que continúa redefiniendo el equilibrio de poder en Medio Oriente.

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