Cuentas Trump: cómo reclamar la cuenta de tu hijo y obtener los mil dólares paso a paso

El trámite comienza en Trump Accounts, el portal oficial del programa. Foto: Envato

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agencia federal encargada de administrar las finanzas públicas del país, abrió automáticamente Cuentas Trump para más de 60 millones de niños.

Los padres o tutores deben reclamar el acceso y presentar el Formulario 4547 para solicitar el aporte federal de mil dólares destinado a niños y niñas que cumplan los requisitos.

¿Cómo reclamar la Cuenta Trump de un hijo?

El trámite comienza en Trump Accounts, el portal web oficial del programa o en la aplicación Trump Accounts . El adulto debe iniciar allí la verificación de su identidad y demostrar que tiene autoridad para realizar la gestión.

La plataforma solicitará una identificación oficial y una fotografía tomada en el momento. También requiere confirmar la relación con el menor y revisar sus datos antes de aceptar las condiciones.

Una vez completadas las verificaciones, el padre, madre o tutor podrá acceder a la información y administrar las operaciones permitidas.

Cuentas Trump: ¿cómo solicitar los mil dólares del gobierno y quiénes califican?

Para hacer esa elección se debe completar el Formulario 4547, que puede presentarse electrónicamente a través del IRS.

La agencia señala que el trámite por Internet puede tomar entre cinco y 10 minutos cuando el solicitante tiene una identidad verificada mediante ID.me.

Para completar el formulario se necesita el número de Seguro Social del menor, su fecha de nacimiento y su dirección. También se solicitan los datos de identificación y domicilio del adulto responsable.

El aporte está reservado para menores que cumplen condiciones específicas del programa.

Para recibirlo, el niño debe:

Ser ciudadano estadounidense

Tener un número de Seguro Social válido

Haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028

Cumplir los requisitos de hijo calificado establecidos por el IRS

No haber recibido anteriormente el aporte federal

¿Qué necesitas para completar la solicitud?

Es recomendable reunir la información del adulto y del menor antes de comenzar.

Los datos que pueden solicitarse al padre, madre o tutor incluyen:

Nombre legal

Número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente, según corresponda

Fecha de nacimiento

Dirección

Teléfono y correo electrónico

Del menor se requiere información como:

Nombre legal

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

Relación con la persona que presenta el formulario

Dirección de residencia, si es diferente a la del adulto

El estado de la elección puede consultarse posteriormente desde la cuenta en línea del IRS.

¿Qué ocurre si los padres están separados?

Cuando dos adultos tienen autoridad para reclamar la misma cuenta, el primero que complete la reclamación obtiene el control.

Esta disposición puede afectar a padres separados o divorciados que tengan derecho a realizar la gestión. Si ambos pueden hacerlo, conviene acordar previamente quién se encargará de administrar los fondos.

Así se evita que uno de los progenitores complete primero el trámite sin que el otro conozca la decisión.

¿Qué pasa con el dinero si nadie reclama la cuenta?

No hay una fecha límite para reclamar la cuenta. Si ningún padre o tutor la reclama, la cuenta permanece abierta y los fondos siguen invertidos.

El dinero no se pierde ni se devuelve al gobierno por falta de reclamación. La cuenta continúa existiendo a nombre del menor bajo las reglas establecidas para las Cuentas Trump.

¿Cuándo podrá usar el dinero de la Cuenta Trump?

Durante la infancia, el beneficiario no puede retirar libremente el dinero de la cuenta. Los fondos permanecen invertidos hasta que llegue el momento establecido por las reglas del programa.

Cuando el hijo cumple 18 años, la cuenta se convierte en una IRA tradicional a su nombre y el joven pasa a tener el control de los fondos. Esto no significa que el gobierno le entregue automáticamente el dinero.

¿Cómo protegerse de posibles estafas?

Las familias no tienen que pagar para activar o reclamar una Cuenta Trump. Cualquier persona que solicite dinero a cambio de realizar esa gestión debe considerarse una señal de alerta.

Tampoco se deben compartir números de Seguro Social, contraseñas ni códigos de acceso con terceros que prometan conseguir el aporte federal.

Para las gestiones tributarias, el IRS es el canal oficial. Antes de introducir información personal, es importante comprobar que el sitio web o la comunicación corresponda de la fuente oficial: trumpaccounts.treasury.gov .

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