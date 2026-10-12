¿Por qué los autos nuevos verifican cada dos años en Edomex y algunos hasta más tiempo?

La verificación vehicular es obligatoria en estados de la CAMe. Foto:Cuartoscuro

Los autos nuevos que circulan en el Estado de México (Edomex) pueden obtener un periodo más amplio entre verificaciones vehiculares gracias al holograma Doble Cero (00), cuya vigencia es de dos años.

En algunos casos, como los vehículos híbridos y eléctricos que cumplen los requisitos correspondientes, el plazo puede ser mayor o incluso existir una exención permanente.

La diferencia depende del tipo de vehículo, sus características tecnológicas y el holograma o constancia que le corresponda conforme a las disposiciones ambientales vigentes.

¿Por qué los autos nuevos verifican cada dos años?

El holograma Doble Cero (00) está destinado a vehículos nuevos que cumplen con los criterios técnicos establecidos por las autoridades ambientales. Este beneficio permite que los automóviles que lo obtienen tengan una vigencia de dos años sin realizar nuevamente la verificación ordinaria durante ese periodo.

El objetivo es reconocer las condiciones de emisiones de determinados vehículos nuevos y ampliar el tiempo entre trámites, sin que esto signifique que estén exentos de verificar de manera permanente.

Sin embargo, no todos los automóviles nuevos reciben automáticamente el holograma 00. Para obtenerlo deben cumplir los requisitos establecidos en el programa de verificación vehicular aplicable.

¿Qué autos pueden verificar después de dos años o más?

Además de los vehículos que obtienen el holograma Doble Cero, existen automóviles con tecnologías específicas que cuentan con condiciones distintas de verificación.

Autos con holograma Doble Cero (00): tienen una vigencia de dos años, conforme a los criterios aplicables

tienen una vigencia de dos años, conforme a los criterios aplicables Vehículos híbridos HEV y PHEV: pueden obtener el holograma correspondiente con una vigencia de ocho años, con posibilidad de renovación, de acuerdo con las disposiciones aplicables

pueden obtener el holograma correspondiente con una vigencia de ocho años, con posibilidad de renovación, de acuerdo con las disposiciones aplicables Vehículos eléctricos: pueden obtener el holograma Exento permanente, siempre que cumplan los requisitos establecidos

Por ello, algunos automóviles pueden pasar más de dos años sin realizar una verificación ordinaria.

No obstante, el plazo depende de la tecnología del vehículo y de la constancia que tenga, no solamente de su año de fabricación.

¿Cómo funciona la verificación vehicular en Edomex?

La verificación vehicular es un trámite obligatorio para los automóviles sujetos al programa estatal.

Su finalidad es medir o evaluar las emisiones contaminantes para determinar si el vehículo cumple con los límites y requisitos establecidos.

El procedimiento consiste en revisar cuándo corresponde realizar el trámite, agendar una cita en un verificentro autorizado y presentar la documentación requerida.

Durante la revisión se aplica la prueba correspondiente al tipo de vehículo, que puede incluir mediciones de gases o una evaluación del sistema de diagnóstico a bordo (OBD).

Si el automóvil cumple con los criterios establecidos, recibe la constancia y el holograma correspondiente, cuya vigencia depende de la categoría obtenida.

¿Cuándo deben verificar los autos con placas del Edomex?

Para la verificación ordinaria, el calendario se organiza de acuerdo con el último dígito de la placa y el semestre correspondiente.

Terminación de placa Primer semestre Segundo semestre 5 y 6 Enero-febrero Julio-agosto 7 y 8 Febrero-marzo Agosto-septiembre 3 y 4 Marzo-abril Septiembre-octubre 1 y 2 Abril-mayo Octubre-noviembre 9 y 0 Mayo-junio Noviembre-diciembre

Este calendario corresponde al esquema ordinario y debe consultarse junto con el programa vigente, ya que pueden existir condiciones particulares para vehículos nuevos, altas de placas y otros trámites.

¿Qué pasa cuando vence el holograma Doble Cero?

Cuando concluye la vigencia de dos años del holograma 00, el propietario debe revisar qué trámite corresponde realizar y cumplir con las disposiciones aplicables al vehículo.

En ese momento, el automóvil deberá sujetarse al esquema de verificación que le corresponda, salvo que cuente con otra constancia vigente o tenga derecho a una exención conforme a las reglas ambientales.

Para consultar requisitos, vigencias y citas, los automovilistas pueden ingresar al portal oficial de verificación vehicular del Estado de México.

En conclusión, los autos nuevos no están exentos de verificar por el simple hecho de salir de agencia. El periodo de dos años se relaciona con el holograma Doble Cero, mientras que algunos vehículos híbridos y eléctricos pueden contar con vigencias mayores o exenciones, de acuerdo con sus características y las disposiciones oficiales.

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