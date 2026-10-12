Ya viene el Buen Fin 2026: ¿cuándo inicia y cómo saber si una oferta es real o tiene el precio inflado?

Ofertas del Buen Fin. Foto: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre; durante cinco días se ofrecerán descuentos en bienes y servicios. Sin embargo, surgen dudas sobre si las ofertas son reales o se trata de precios inflados que, al final, terminan sin ser promociones reales. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con un portal para consultar y comparar precios de productos en distintos establecimientos.

¿Cómo comparar precios durante El Buen Fin 2026?

La herramienta de Quién es Quién en los Precios permite revisar cuánto cuestan artículos similares y conocer la evolución de sus precios para tomar decisiones de compra informadas durante el Buen Fin 2026.

Comparar los precios es muy sencillo. Es necesario:

Primero. Ingresar al sitio https://elbuenfin.profeco.gob.mx/

Una vez en el portal, será indispensable que se proporcionen los siguientes datos:

Elige una ciudad: selecciona el lugar donde te encuentras o donde planeas realizar tus compras.

selecciona el lugar donde te encuentras o donde planeas realizar tus compras. Selecciona una categoría: busca el tipo de producto que te interesa.

busca el tipo de producto que te interesa. Revisa los productos: elige el artículo para consultar los precios disponibles.

El portal incluye ocho categorías: audio y sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, TV y video, y ventilación.

Para delimitar más el área, el portal de Profeco ofrece la posibilidad de seleccionar alcaldía o municipio, tipo de producto y marca. La herramienta te mostrará, en un primer momento, el precio más bajo, el más alto y el promedio.

Al seleccionar el artículo, te detallará información del mismo y los establecimientos que lo venden.

La lista de lugares muestra la sucursal, el precio y un histórico de precios, para que se pueda conocer cómo ha ido cambiando el valor de cara al Buen Fin 2026.

Además, te desplegará un simulador de pagos mensuales. Es decir, un “cálculo de pago con tarjeta de crédito a meses con financiamiento (dependiendo de la entidad financiera)”.

Entre los productos que puedes consultar están bocinas, cámaras, licuadoras, cafeteras, computadoras, teléfonos móviles, aspiradoras, refrigeradores, lavadoras, televisores y ventiladores.

¿Los precios del portal de Profeco son definitivos?

No. La dependencia advierte que los precios publicados son de referencia, pues los establecimientos pueden modificarlos incluso más de una vez al día.

La información corresponde a los precios al menudeo vigentes al momento de su registro. La Profeco también aclara que no es responsable de los cambios que realicen los comercios ni del uso que se dé a los datos publicados.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026?

La edición número 16 del Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026. La página oficial de la iniciativa destaca que “este periodo incluye el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre del presente año”.

Además, señalan que la iniciativa es resultado del trabajo conjunto de los sectores público y privado y tiene como objetivo apoyar la economía familiar, impulsar el mercado interno y fomentar el comercio formal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.