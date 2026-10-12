México y EU decomisan 1.2 toneladas de cocaína frente a costas de Oaxaca: video

Junto a la presunta droga fueron detenidas 6 personas. Foto: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron una embarcación que transportaba aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Oaxaca, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario compartió imágenes del operativo, en las que se observa cómo un helicóptero y una embarcación localizan la lancha de doble motor en altamar antes de que las autoridades aseguraran la carga y detuvieran a sus ocupantes.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.



Durante la administración de la… pic.twitter.com/xjJ2asEKMz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

Seis personas fueron detenidas

De acuerdo con la Marina, la operación se realizó a unas 366 millas náuticas (677 kilómetros) al sur de Huatulco, Oaxaca, durante labores de patrullaje y vigilancia marítima.

En la embarcación viajaban seis personas, quienes fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes junto con la presunta droga asegurada.

Hallan 46 bultos con presunta cocaína

Durante la inspección, los elementos localizaron 46 bultos que contenían aproximadamente 1,268 kilogramos de presunta cocaína.

Las imágenes difundidas muestran decenas de paquetes apilados dentro de la embarcación, los cuales posteriormente fueron trasladados a tierra bajo custodia de las autoridades.

Cargamento fue llevado a Puerto Chiapas

La Semar informó que tanto los detenidos como la droga asegurada fueron trasladados a Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las diligencias correspondientes y la determinación oficial del peso ministerial de la sustancia.

Golpe millonario al crimen organizado

Según las estimaciones de las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 289 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Además, se evitó que cerca de 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran al mercado ilegal.

Más de 90 toneladas decomisadas en esta administración

Al dar a conocer el operativo, García Harfuch destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

“Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país”, señaló.

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