¿Tienes tarjeta Inapam? Así puedes acceder al aguinaldo si consigues empleo formal

¿Aguinaldo por tener tarjeta Inapam. Foto: Cuartoscuro.

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden recibir aguinaldo en diciembre de 2026, pero no por tener la credencial, sino si consiguen, o tienen, un empleo formal que incluya esta prestación a través del Servicio de Vinculación Productiva.

Aunque la tarjeta Inapam ofrece acceso a oportunidades laborales, el pago del aguinaldo depende de las condiciones de contratación. Por ello, quienes buscan incorporarse al mercado laboral deben distinguir entre las opciones de empleo formal y la actividad como personas voluntarias empacadoras de mercancía.

¿Cómo recibir aguinaldo con la tarjeta Inapam?

El Servicio de Vinculación Productiva del Inapam ayuda a las personas adultas mayores a encontrar empleos formales, tomando en cuenta su experiencia y capacidades.

De acuerdo con el instituto, las empresas son responsables de contratar a los trabajadores y otorgarles las prestaciones que correspondan. Por eso, para recibir aguinaldo, es necesario conseguir un empleo formal que contemple ese pago.

En cambio, las personas adultas mayores que participan como voluntarias empacadoras de mercancía reciben una retribución económica voluntaria de los clientes del supermercado, pero no cuentan con prestaciones laborales por esa actividad.

¿Qué modalidades ofrece el Servicio de Vinculación Productiva?

El Inapam contempla dos modalidades para las personas adultas mayores interesadas en incorporarse a una actividad laboral:

Empleo formal: las empresas contratan a las personas adultas mayores y les otorgan las prestaciones correspondientes.

Personas voluntarias empacadoras: reciben aportaciones económicas voluntarias de los usuarios del supermercado, sin prestaciones laborales.

La diferencia es importante para quienes buscan obtener aguinaldo, ya que esta prestación no se recibe por contar con la tarjeta ni por participar como empacador voluntario.

Requisitos para solicitar la Vinculación Productiva del Inapam

Las personas adultas mayores que deseen solicitar el servicio necesitan presentar:

Credencial del Inapam

CURP

El trámite es presencial y gratuito. Los módulos de vinculación atienden en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Así, la tarjeta Inapam puede facilitar el acceso a una oportunidad de empleo, pero recibir aguinaldo depende de conseguir una contratación formal que contemple esta prestación.

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