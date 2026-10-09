Reportan hasta 7 posibles casos de bebés afectados por bacteria en Hospital Militar

Los reportes de bebés afectados por una misma bacteria en hospitales de México suman un nuevo caso de preocupación: hasta siete posibles contagios en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer, en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con lo expuesto en un análisis difundido en video.

El señalamiento se suma a los casos registrados previamente en dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno en Jalisco y otro en Durango.

Señalan posibles casos en el Hospital Militar

En la opinión de Pamela Cerdeira menciona que los posibles casos en el Hospital Militar habrían ocurrido en un periodo corto. Cerdeira señala que, hasta el momento referido en la grabación, el hospital y las autoridades militares no habían emitido un comunicado sobre la situación.

Los reportes han llamado la atención por las similitudes que, según el análisis, existen entre los casos de los hospitales del IMSS y los señalados en la Ciudad de México.

Madres reportan similitudes en las condiciones hospitalarias

Además de la bacteria mencionada, el comentario destaca que algunas madres de pacientes habrían descrito condiciones de trabajo similares al interior de los hospitales.

“Llaman la atención las similitudes, no solamente en la bacteria, que es la misma, sino en las condiciones que las mamás de los pacientes han dicho que se estaba trabajando al interior de los hospitales”, señala el Cerdeira

Sin embargo, para determinar si existe una relación entre los casos reportados en Jalisco, Durango y la Ciudad de México, sería necesario contar con información oficial sobre los pacientes, los diagnósticos, las posibles fuentes de infección y los resultados de las investigaciones sanitarias.

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