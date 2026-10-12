Infonavit ofrece descuentos de hasta 90 mil pesos para comprar casa: ¿quiénes aplican?

Infonavit ofrece descuentos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contempla descuentos de hasta 90 mil pesos para los derechohabientes que busquen comprar una casa del programa Vivienda para el Bienestar. El monto depende del salario del trabajador: a menores ingresos, mayor puede ser la reducción.

De acuerdo con las disposiciones publicadas el 28 de septiembre de 2026, los descuentos van de 10 mil a 90 mil pesos para trabajadores que perciben entre uno y 2.89 salarios mínimos.

¿Quiénes pueden obtener el descuento de 90 mil pesos del Infonavit?

El beneficio se determina según los ingresos del derechohabiente. Los trabajadores que ganen entre uno y 2.09 salarios mínimos pueden acceder al descuento máximo de 90 mil pesos.

Los montos disminuyen conforme aumenta el salario:

De 1 a 2.09 salarios mínimos: hasta 90 mil pesos

hasta 90 mil pesos De 2.10 a 2.39 salarios mínimos: entre 60 mil y 80 mil pesos

entre 60 mil y 80 mil pesos De 2.40 a 2.69 salarios mínimos: entre 30 mil y 50 mil pesos

entre 30 mil y 50 mil pesos De 2.70 a 2.89 salarios mínimos: entre 10 mil y 20 mil pesos

Para quienes perciben el equivalente a 2.90 salarios mínimos, la tabla no contempla un descuento.

La actualización también elevó el precio máximo de las viviendas del programa, que pasó de 630 mil a 862 mil pesos.

¿Cómo solicitar una Vivienda para el Bienestar?

Las personas interesadas pueden consultar si cumplen con las condiciones del programa a través de Mi Cuenta Infonavit y los canales oficiales del Instituto.

Entre los requisitos señalados se encuentran tener al menos seis meses de antigüedad laboral, contar con ingresos dentro del rango establecido y no tener un crédito hipotecario vigente.

Los descuentos aplican a la primera venta de viviendas construidas por el Infonavit dentro del programa Vivienda para el Bienestar. Por lo tanto, no corresponden a cualquier casa adquirida mediante un crédito del Instituto.

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