Infonavit presenta catálogo de Viviendas para el Bienestar: así puedes consultar las casas

El catálogo es sencillo de consultar. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores que buscan una vivienda ahora tienen una opción más para hacerse de un patrimonio, en diversos puntos del país y a precios módicos. Los interesados ya pueden consultar el Catálogo de Viviendas para el Bienestar del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Gobierno de México.

El instituto aseguró que son casas dignas y accesibles, con seguridad y calidad garantizada, con espacios diseñados para su bienestar y el de su familia.

“Cada una con superficie de al menos 60 m², sala, comedor, dos recámaras, cocina y baño”, destacó a través de su página oficial.

¿Cómo revisar el catálogo de Viviendas para el Bienestar?

El catálogo es sencillo de consultar, pues se debe ingresar a la página Portal Infonavit MX y llenar los campos requeridos:

Revisar las opciones de vivienda que muestre la plataforma.

Acceder al formulario oficial de elegibilidad del Infonavit.

Capturar el NSS y completar la consulta.

y completar la consulta. Si corresponde, proporcionar teléfono, correo electrónico y ubicación del centro de trabajo para recibir información sobre disponibilidad de viviendas cercanas.

Una vez realizada la selección, el trabajador tendrá información del inmueble como:

Dirección

Imágenes del interior y exterior

Cantidad de viviendas

Horarios de atención y visitas a la casa muestra

¿Cuáles son los requisitos para el Programa de Vivienda para el Bienestar?

Los derechohabientes del Infonavit deben llenar una serie de requisitos para poder consultar el programa de viviendas:

Requisito Condición oficial Salario De 1 a 2.9 salarios mínimos Antigüedad laboral Al menos seis meses Crédito hipotecario No tener uno vigente Derechohabiencia Contar con Número de Seguridad Social (NSS)

¿En qué estados hay viviendas?

El Infonavit también cuenta con un documento de programación de entregas que incluye desarrollos en entidades como Yucatán y Zacatecas, entre otras. Sin embargo, las viviendas programadas para entrega no necesariamente están disponibles para compra inmediata.

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