Florida cambia las reglas para registrar tu auto: inmigrantes con asilo o TPS, en riesgo

Cubanos con el documento I-220A y venezolanos también serán afectados. Foto: AFP

Florida exige desde el 1 de octubre de 2026 una licencia REAL ID, un pasaporte estadounidense o un pasaporte extranjero acompañado de un Formulario I-94 para registrar un auto a nombre de una persona, de acuerdo con el texto de la ley publicado por el Senado de Florida.

El cambio forma parte de una ley de transporte que la Legislatura aprobó casi sin votos en contra y que el gobernador Ron De Santis firmó en abril. Previo a esta regla, bastaba con cualquier licencia o identificación vigente de un estado, o con un pasaporte válido, de modo que quien no tiene ninguno de los tres documentos de la nueva lista se queda sin forma de registrar un auto a su nombre, aunque haya vivido y manejado en el estado durante años.

La ley no menciona a ningún grupo migratorio en particular, pero solicitantes de asilo, personas con TPS, cubanos con el documento I-220A y venezolanos con pasaporte vencido pueden tener problemas para reunir esos papeles. Cada caso depende de la combinación de documentos que tenga la persona, y el asunto alcanza también al seguro del auto, que en Florida va de la mano con el registro.

¿Qué documentos acepta Florida para registrar un auto?

La nueva ley pide a cada persona que registre un vehículo un comprobante de domicilio que el estado considere suficiente, junto con uno de los siguientes documentos.

Una licencia de conducir o identificación REAL ID vigente, emitida por Florida o por otro estado

Un pasaporte de EE. UU. vigente

Un pasaporte extranjero vigente, acompañado de un Formulario I-94 también vigente, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Una licencia REAL ID cumple con los estándares federales de identificación, y en Florida se reconoce por una estrella dorada en la esquina superior derecha, según la oficina de impuestos del condado Pinellas. Sin embargo, y pese a la entrada en vigor de esta insignia desde el año pasado, no todas las licencias la tienen. El Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) contabilizaba 262 mil 167 licencias sin REAL ID en el estado, una cifra incluida en el análisis legislativo de la ley.

Tampoco entran en la lista las licencias que algunos estados otorgan a personas indocumentadas, porque no son REAL ID. La misma ley endureció además la regla del domicilio, ya que el registro debe llevar la dirección de una residencia en Florida y desapareció la opción de anotar la de un familiar o amigo cuando el dueño no tiene domicilio fijo.

¿Cómo descargar el I-94 desde el sitio de CBP?

El I-94 es el registro de admisión que CBP entrega a los extranjeros cuando entran al país, y quien fue admitido o recibió un permiso de permanencia temporal, conocido como parole, puede consultar e imprimir el más reciente en el sitio oficial del I-94 de CBP, que tiene instrucciones en español. El proceso sigue estos pasos.

Entrar al sitio y elegir la opción “Get Most Recent I-94/I-95”

Leer y aceptar los términos del servicio

Escribir nombre, apellido, fecha de nacimiento y los datos del documento de viaje, o el número A en el campo del número de documento, en el caso de quienes tienen uno

Imprimir el resultado, que es la constancia oficial de admisión

Las personas que recibieron en la frontera un Aviso de Comparecencia, el Formulario I-862, y fueron liberadas con parole bajo la clase “DT” deben usar el nombre, la fecha de nacimiento y el número A que aparecen en ese aviso, y escribir “USA” en el campo del país de ciudadanía. CBP advierte que no todas las personas con un I-862 pueden descargar su I-94 por su cuenta, y quien obtenga el mensaje “No Results” debe acudir a una oficina de inspección diferida de CBP.

Beginning tomorrow, newly designed Florida driver licenses and identification cards will begin rolling out at service centers across the state!



The new credential remains one of the most secure over the counter identification options available today and proudly pays homage to… pic.twitter.com/36VDa2MPmF — FLHSMV (@FLHSMV) September 29, 2026

¿Quiénes pueden quedarse sin registrar su auto?

El riesgo no lo define el estatus migratorio, sino la falta de los tres documentos, y algunos grupos llegan a esa situación con más frecuencia por la forma en que entraron al país o por el tipo de papeles que recibieron.

Solicitantes de asilo que entraron sin pasar por un puesto fronterizo, ya que el I-94 se entrega durante el proceso de admisión

Personas con TPS cuya licencia de Florida venció junto con su permiso de trabajo

Cubanos liberados con el Formulario I-220A, una orden de liberación que la justicia migratoria no considera parole

Venezolanos con el pasaporte vencido que no han podido renovarlo

En el caso del TPS, la licencia de Florida para no ciudadanos dura lo mismo que el documento migratorio que la respalda, con un máximo de un año, y las licencias con la leyenda “TEMPORARY” solo se renuevan en persona. Ese vínculo pesa sobre todo para los venezolanos, porque los últimos documentos del TPS de Venezuela vencieron el 2 de octubre de 2026, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras el fin del TPS venezolano.

Los cubanos con I-220A enfrentan otro obstáculo, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración resolvió que esa liberación no equivale a un parole, en el caso Matter of Cabrera-Fernandez, de 2023. Sin parole ni admisión formal, en general no cuentan con el I-94 que la ley pide junto al pasaporte extranjero, de modo que su opción más directa es una licencia REAL ID vigente.

Para los venezolanos, el problema está en la vigencia del pasaporte, porque la ley exige que el pasaporte extranjero no esté vencido. El documento de viaje que ofrece el gobierno venezolano a quienes no tienen pasaporte solo sirve para regresar a Venezuela, así que no reemplaza al pasaporte en este trámite.

¿Qué pasa con el seguro del auto si no se puede registrar?

Quien registra un vehículo en Florida debe demostrar que compró la cobertura obligatoria de protección contra lesiones personales (PIP) y de daños a la propiedad, porque en el estado el seguro y el registro van unidos y la oficina que tramita el registro debe negarlo si falta esa prueba. La ley estatal exige además mantener ese seguro durante todo el periodo de registro.

El registro solo es obligatorio para los autos que circulan por las calles, así que un vehículo que se queda guardado no necesita placas al día. Manejar con el registro vencido, en cambio, tiene consecuencias. Si lleva hasta 6 meses vencido es una infracción de tránsito no penal, y si pasa de 6 meses, la segunda falta se considera un delito menor.

Quien no logre renovar el registro debe evaluar qué hacer con su póliza antes de que venza. Antes de cancelarla o pausarla, conviene preguntar a la aseguradora qué opciones ofrece para un auto que dejará de circular, ya que el seguro vuelve a ser obligatorio en cuanto el vehículo se registre de nuevo.

¿Por qué estar en el país legalmente no basta para registrar un auto?

La ley no pide demostrar un estatus migratorio, sino presentar uno de tres documentos concretos, y esa diferencia explica casi todos los casos problemáticos. Una persona puede tener un caso abierto ante las autoridades migratorias y un permiso de trabajo vigente y, aun así, no contar con una licencia REAL ID, un pasaporte estadounidense ni la pareja de pasaporte extranjero e I-94 que exige el estado.

Florida acepta el permiso de trabajo para emitir licencias a no ciudadanos, pero esas licencias duran solo lo que dura el documento migratorio. Cuando el permiso vence, la licencia deja de estar vigente, y con ella la forma más sencilla de registrar un auto, aunque la persona siga en el país con su trámite en curso.

Por eso conviene revisar con anticipación la vigencia de cada documento. Eso incluye confirmar si la licencia tiene la estrella dorada, descargar e imprimir el I-94 antes de acudir a la oficina y renovar la licencia en cuanto llegue un nuevo documento migratorio. Quienes tienen un I-220A o un caso de asilo sin I-94 pueden consultar con un abogado de inmigración qué documento les permite cumplir con la ley.

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