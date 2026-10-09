Basílica de San Pedro: descubre sus secretos subterráneos

En opinión de Ramiro Escoto, debajo de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, existe un espacio subterráneo que conserva siglos de historia, arquitectura y tradición religiosa.

Las Grutas Vaticanas y la antigua Necrópolis Romana permiten conocer parte de los orígenes del cristianismo y la historia de los pontífices.

Las Grutas Vaticanas albergan los sepulcros de más de 90 pontífices, mientras que la antigua Necrópolis Romana conserva vestigios vinculados con los primeros siglos del cristianismo.

Para quienes visitan Roma, estos espacios representan una oportunidad para acercarse al arte, la arquitectura y la arqueología.

Para los peregrinos, también tienen un significado espiritual relacionado con los orígenes de la Iglesia católica.

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