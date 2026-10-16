Operación del Papa León XIV desata especulaciones en redes

Ramiro Escoto menicona que la salud del Papa León XIV generó especulaciones, noticias falsas y teorías conspirativas en redes sociales después de que se diera a conocer una intervención quirúrgica por un nódulo en el pulmón derecho. Sin embargo, mientras circulan rumores sobre su estado de salud y el futuro de su pontificado, en Roma los ciudadanos se reúnen para rezar el rosario y pedir por su recuperación.

En esta columna se detallan las medidas de seguridad que, según el relato, se implementaron durante la atención médica del pontífice, desde el uso de un seudónimo para sus exámenes hasta el manejo manuscrito de los registros hospitalarios. También se aborda el acompañamiento médico durante su recuperación y se responde a las versiones sobre una posible renuncia, la convocatoria de un nuevo cónclave o la cancelación de su viaje a América.

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