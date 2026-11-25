La captura de Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el “Chapo Isidro”, en un operativo realizado en Guasave, Sinaloa, abre nuevamente el debate sobre los presuntos vínculos entre el narcotráfico y las autoridades.

Tras el operativo del 20 de noviembre, que dejó 21 personas muertas y varios heridos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las operaciones de los grandes capos no podrían realizarse sin la colusión de autoridades.

Sergio Sarmiento cuestiona la falta de acciones para identificar y sancionar a los políticos y funcionarios que, por complicidad u omisión, permiten el funcionamiento de estas organizaciones criminales.

¿Hasta cuándo se investigará únicamente a los narcotraficantes y no a quienes presuntamente los protegen?

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