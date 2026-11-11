El futuro del INE: independencia antes que intereses políticos

El analista Sergio Sarmiento considera que la discusión sobre quién designó a Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE no debería ser el centro del debate político. Recuerda que Morena participó en el proceso de selección mediante una quinteta de candidatas que, desde su perspectiva, eran cercanas al partido y cuestiona que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuya responsabilidad a Lorenzo Córdova sin presentar pruebas que respalden esa afirmación.

Sin embargo, considera que lo verdaderamente importante no es determinar quién impulsó el nombramiento, sino cómo debe estructurarse el INE para garantizar su independencia y neutralidad.

En su opinión, para Uno TV, afirma que México necesita un árbitro electoral imparcial, que no favorezca a ninguna fuerza política. Por ello, plantea que todos los partidos alcancen un acuerdo para elegir a una persona con trayectoria, conocimientos y reconocimiento por su neutralidad.

Señala que Morena, al contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, tiene la posibilidad de impulsar un consenso que fortalezca la confianza en la autoridad electoral. Su llamado es que la próxima presidencia del INE responda al interés democrático del país y no a las preferencias de un partido político.

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