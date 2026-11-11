Andrea Legarreta explica los motivos para demandar a Alfredo Adame: “Me tardé”

Andrea Legarreta explica proceso contra Adame Foto: Cuartoscuro

Andrea Legarreta tuvo un encuentro con los medios donde explicó las razones que la llevaron a iniciar un proceso legal en contra de Alfredo Adame, asegurando que el “Golden Boy” inició una guerra contra ella sin ningún motivo.

“Él se los inventó, él decidió creer en algo que a lo mejor alguien le dijo negativo mío, nunca se acercó a platicar conmigo y, a partir de ahí, decidió agredirme sin parar y sin piedad” aseguró la conductora de televisión.

¿Por qué Andrea Legarreta demandó a Alfredo Adame?

La conductora explicó que la demanda es por los ataques que recibió por parte de Adame a través de los años.

“Porque como mujer, como mamá, como trabajadora, no merezco esto y mis hijas tampoco. Ha mermado, ha hecho daño de forma expansiva para mis hijas, para mi familia, para el padre de mis hijas, para otras familias, para mi carrera, para mi imagen”, mencionó.

Asimismo, puntualizó que tomó la decisión de hacerlo recientemente debido a que intentaba ignorar los comentarios.

“Me tardé y me tardé porque en muchos momentos, incluso mi madre, a la que le dolía muchísimo, me decía: ‘Mamita, no hagas caso. A palabras necias, oídos sordos’. Les digo la verdad, no lo voy a permitir porque como mujer tengo dos hijas mujeres a las que les tengo que enseñar que este tipo de agresiones no se pueden permitir”, afirmó.

Adame habla de la demanda

El conductor de televisión Alfredo Adame, a inicios del mes de noviembre, confirmó la demanda interpuesta por Andrea Legarreta.

“Me llegó un documento de parte de la señora Andrea Legarreta, donde se refiere a 1998, que le dije: ‘Quítate, perra’. Se refiere a otros, a otros, otros. En el tribunal a donde fuimos, a donde fue a dar, que de hecho fui ayer en la mañana, lo único que procede de todo, o sea, desechan todo, no es de 1998, es del 2004, tiene que ser de dos años antes”, explicó.

El también actor aseguró que está dispuesto a ofrecer una disculpa pública por sus comentarios, pues menciona que no tiene la intención de estar en un proceso legal contra ella.

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