¿Morena repite el “dedazo” del viejo PRI?

La elección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a poner sobre la mesa el método utilizado por Morena para definir a sus representantes. Sergio Sarmiento cuestiona el uso de encuestas y señala casos en los que, de acuerdo con su análisis, las decisiones terminaron tomándose por “dedazo”.

En este video, recuerda el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y plantea una comparación con las prácticas que caracterizaron al PRI en el pasado.

“Lo escogió por dedazos, simple y sencillamente, porque era su amigo”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.