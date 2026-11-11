¿Compraste algo en Black Friday y después bajó de precio? Varias tiendas tienen políticas para ajustar el costo

En Black Friday puedes hallar jugosas ofertas. Foto: Envato.

Si vas a comprar regalos, televisores, ropa o electrodomésticos durante Black Friday en Estados Unidos, hay algo que conviene tener presente: el precio que pagues no siempre será el más bajo de la temporada. Si una tienda reduce el costo del mismo producto días después, podrías tener derecho a reclamar la diferencia y recuperar parte de tu dinero. Target, Costco y Best Buy tienen políticas que pueden ayudarte, aunque cada una establece sus propias condiciones.

La oportunidad es especialmente útil para quienes adelantan sus compras navideñas. Pero hay que moverse rápido: algunas tiendas establecen plazos para solicitar un ajuste y otras excluyen precisamente las promociones más agresivas de Black Friday.

¿Qué es un ajuste de precio y cómo puedes recuperar dinero?

En Estados Unidos existen dos conceptos que suelen confundirse: price adjustment y price matching.

El primero significa que una tienda te devuelve la diferencia cuando el producto que ya compraste baja de precio en ese mismo establecimiento.

El segundo es la igualación de precios: una tienda acepta venderte un artículo al mismo costo que ofrece otro comercio competidor.

La diferencia importa porque no todos los negocios permiten ambas operaciones. Además, las condiciones pueden cambiar durante la temporada navideña.

Target amplía su política de ajuste de precios para Black Friday 2026

Una de las oportunidades más interesantes está en Target. La cadena anunció que los productos elegibles comprados entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre de 2026 podrán recibir un ajuste si su precio baja en Target durante ese periodo.

Ciberestafas por Black Friday y Cyber Monday – Foto: Getty Images

Esto significa que no tendrás que limitarte a los días inmediatos posteriores a Black Friday. La promoción especial cubre buena parte de la temporada de compras navideñas. Para solicitar el beneficio debes presentar tu comprobante de compra. Si compraste en una tienda física, puedes acudir al área de atención al cliente. Para pedidos por internet, puedes iniciar la solicitud mediante el chat de Target. Hay una condición importante: el precio menor debe corresponder a un producto elegible vendido por Target. No basta con encontrarlo más barato en Amazon o Walmart.

Costco permite reclamar la diferencia hasta 30 días después

Costco también cuenta con una política de ajuste de precios para sus miembros. De acuerdo con sus condiciones oficiales, si un producto comprado en Costco.com baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra, puedes solicitar un crédito por la diferencia.

Sin embargo, existe una excepción que debes conocer: cuando se trata de promociones con fechas específicas, como los descuentos navideños, la solicitud debe hacerse mientras la promoción siga vigente y dentro de los 30 días de la compra.

Si compraste el artículo en una sucursal física, debes acudir al área de devoluciones de ese establecimiento. Costco tampoco iguala los precios de otras tiendas ni garantiza que una compra en línea reciba el mismo precio que un producto vendido en sus almacenes.

Best Buy tiene una oportunidad especial durante la temporada navideña

Si compraste una computadora, televisión o algún aparato electrónico en Best Buy, también vale la pena revisar tu pedido. La tienda permite ajustar el precio de determinados productos cuando ella misma reduce su costo durante el periodo de devolución e intercambio.

Para la temporada navideña de 2026, Best Buy amplió este beneficio: los artículos elegibles comprados entre el 30 de octubre y el 31 de diciembre podrán recibir un ajuste hasta el 15 de enero de 2027 si la propia cadena baja el precio.

Pero cuidado. Esto no significa que Best Buy tenga que devolverte la diferencia si Amazon o Walmart ofrecen el mismo producto más barato durante Black Friday. Su política de igualación con competidores excluye determinadas ofertas de temporada, incluidos los precios especiales disponibles desde el jueves anterior a Thanksgiving hasta el lunes posterior.

Amazon y Apple: ¿puedes recuperar dinero si baja el precio?

Aquí las reglas cambian.

Amazon no ofrece una política general de ajuste de precios para devolver automáticamente la diferencia cuando un artículo baja de costo después de comprarlo.

Una alternativa es revisar si todavía puedes devolver el producto. Si cumple las condiciones de devolución, podrías regresarlo y comprarlo nuevamente al precio más bajo. Antes de hacerlo, revisa los costos de envío y las condiciones del vendedor.

Black Friday, Cyber Monday y Buen Fin. Foto: Cuartoscuro | AFP

Apple tiene una política diferente. La compañía permite solicitar un reembolso o crédito si reduce el precio de un producto de su marca dentro de los 14 días posteriores a la recepción. Sin embargo, hay una restricción importante: Apple excluye las reducciones promocionales por tiempo limitado, como las ofertas especiales de Black Friday y Cyber Monday.

¿Qué necesitas para solicitar un ajuste de precio en Estados Unidos?

Si descubres que pagaste más por un producto que ahora cuesta menos, no dejes pasar los días. Antes de contactar a la tienda, prepara:

Ticket o recibo original: demuestra cuánto pagaste y cuándo hiciste la compra

demuestra cuánto pagaste y cuándo hiciste la compra Número de pedido: especialmente si compraste por internet

especialmente si compraste por internet Enlace del producto: verifica que sea exactamente el mismo modelo, tamaño y características

verifica que sea exactamente el mismo modelo, tamaño y características Precio actualizado: comprueba que la rebaja siga vigente

comprueba que la rebaja siga vigente Condiciones de la promoción: revisa si el descuento aplica a todos los clientes o solamente a miembros de un programa

No todos los establecimientos aceptan capturas de pantalla como comprobante. Target, por ejemplo, pide consultar el precio vigente en su página, aplicación o anuncio digital.

La recomendación es sencilla: guarda tus recibos y revisa el precio de tus compras durante las semanas posteriores a Black Friday. A veces, recuperar 20, 50 o incluso 100 dólares depende de una gestión que toma apenas unos minutos. Y cuando el presupuesto familiar ya está comprometido con los regalos y los gastos de diciembre, esa diferencia puede venir bastante bien.

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