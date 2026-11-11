Portugal activa emergencia por tormenta Charles; cierra escuelas y comercios

Afectaciones en Portugal. Foto: AFP

El gobierno de Portugal ordenó el cierre de escuelas, servicios públicos no esenciales y cientos de comercios por la tormenta Charles que genera fuertes lluvias y vientos huracanados.

Ocho de los 18 distritos de Portugal continental, incluida Lisboa, permanecieron bajo alerta roja por condiciones meteorológicas extremas. Las ráfagas de viento podían alcanzar hasta 140 kilómetros por hora.

Portugal activa medidas de emergencia por tormenta Charles

Ante el pronóstico de fuertes vientos y lluvias torrenciales, las autoridades pidieron a la población permanecer en casa y evitar riesgos.

“Todos aquellos que puedan deberían quedarse en casa”, declaró el ministro del Interior, Luis Neves, durante una rueda de prensa.

Por su parte, el primer ministro, Luis Montenegro, advirtió:

“No subestimen el peligro y los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos extremos”.

Las aerolíneas cancelaron más de 200 vuelos con origen o destino en Portugal. Además, los servicios de emergencia y unidades del ejército fueron puestos en alerta.

El comandante de Protección Civil, Mario Silvestre, informó que se habían registrado 538 incidentes desde la medianoche, relacionados con inundaciones, viento y condiciones peligrosas en el mar.

Charles perdió intensidad, pero mantiene riesgos

El servicio meteorológico portugués IPMA informó que el ojo de la tormenta se dividió en dos sobre el Atlántico, lo que redujo su intensidad al llegar a la región del Algarve. Sin embargo, se esperaba que afectara el sur del país y Lisboa.

Charles ya había golpeado el archipiélago de Madeira, donde provocó inundaciones y derribó árboles. Los equipos de emergencia rescataron a un hombre que quedó atrapado por el agua en su garaje. No se reportaron víctimas.

España también se prepara para lluvias intensas

La tormenta también amenazaba con llegar al suroeste de España, donde la agencia meteorológica AEMET advirtió de un impacto grave o muy grave por lluvias, viento y oleaje.

En Piedralaves, más de 3 mil personas continuaban evacuadas por el riesgo de desbordamiento de una represa.

La emergencia ocurre después de que Portugal enfrentara seis tormentas entre el 22 de enero y el 16 de febrero, que dejaron al menos siete personas muertas, según las autoridades.

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