Muere “repentinamente” el embajador de Rusia en Estados Unidos

Alexander Darchiev en 2013. Foto: AFP.

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexandre Darchiev, murió “repentinamente” a los 66 años, sin que se ofrecieran detalles sobre la causa ni lugar de fallecimiento.

Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que en un breve comunicado notificó que el deceso ocurrió este miércoles.

“La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tienen el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre (…), de Alexandre Nikitich Darchiev”, indicó.

Fuera de eso, la Cancillería de Rusia no ofreció detalles sobre las circunstancias en que murió su embajador de Estados Unidos.

Hasta este miércoles. La dependencia solo calificó a Alexandre Darchiev como un “destacado diplomático” y “brillante especialista en Estados Unidos”.

“Se distinguía por la confianza que depositaba en sus subordinados y su profundo respeto por las personas. Siempre procuraba unir al personal y crear un ambiente de trabajo en el que se pudiera contar con el apoyo de un colega de mayor rango y experiencia, al que recurrir cuando fuera necesario. Todos correspondíamos a su calidez, amabilidad y sinceridad de la misma manera”.

О КОНЧИНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ А.Н.ДАРЧИЕВА



Коллектив Посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки с глубоким прискорбием сообщает, что 11 ноября скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный… pic.twitter.com/GeOOiy4ryM — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 11, 2026

Trayectoria de Alexandre Darchiev

Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador en Canadá, para después asumir como director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso.

Desde ese puesto, a inicios del 2025, quedó a cargo de toda la región del Atlántico Norte, que abarca a Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos.

En marzo de ese año, asumió como embajador de Rusia en Estados Unidos, en un contexto de acercamiento entre ambas naciones, impulsado por Vladimir Putin y Donald Trump, en torno a la guerra con Ucrania.

Alexandre Darchiev reemplazó en Washington a Anatoli Antonov, quien dejó el cargo en octubre de 2024, en plena tensión entre Moscú y el gobierno de Joe Biden por el conflicto con Ucrania.

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