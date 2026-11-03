¿Qué día te toca? Calendario de noviembre para cobrar los 3 mil pesos de la Pensión Hombres Bienestar

Hombres con Pensión hombres bienestar reciben 3 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

Los hombres de la Ciudad de México que forman parte de la Pensión Hombres Bienestar deben estar pendientes, pues se lleva a cabo el depósito de 3 mil pesos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, de acuerdo con el calendario de dispersión del apoyo económico.

El periodo de pago comenzó el 31 de octubre y concluye este 3 de noviembre. Por ello, algunos beneficiarios ya pudieron recibir el dinero en su tarjeta, mientras que quienes todavía no lo tienen reflejado pueden consultar su saldo antes de acudir a retirar los recursos.

Calendario de noviembre: ¿cuándo depositan los 3 mil pesos?

La dispersión del apoyo económico de la Pensión Hombres Bienestar se realiza del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Este es el periodo que deben considerar los beneficiarios para revisar la llegada de su depósito:

Sábado 31 de octubre : Inicio de depósitos

: Inicio de depósitos Domingo 1 de noviembre : Continúa la dispersión

: Continúa la dispersión Lunes 2 de noviembre : Continúa la dispersión

: Continúa la dispersión Martes 3 de noviembre: Último día del periodo

A diferencia de otros programas sociales, este apoyo de la Ciudad de México no sigue un calendario de pagos por la primera letra del apellido. Por ello, los beneficiarios deben revisar directamente si los 3 mil pesos ya están disponibles en su tarjeta.

¿Cómo consultar si ya depositaron los 3 mil pesos?

Si el depósito todavía no aparece reflejado o la fecha de pago ya pasó, los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta Toka sin acudir a una sucursal.

Para hacerlo, pueden llamar al número 55 1000 1000 y seleccionar la opción 2, correspondiente a la consulta de saldo. También pueden revisar sus movimientos mediante la aplicación Super App Toka.

Si el dinero aún no aparece, conviene verificar nuevamente el saldo durante el periodo de dispersión y mantenerse atentos a los avisos de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México.

¿Quiénes reciben la Pensión Hombres Bienestar?

Este programa social está dirigido a hombres de 60 a 64 años que residen en la Ciudad de México. El apoyo consiste en 3 mil pesos cada dos meses, por lo que durante el año contempla seis depósitos, equivalentes a 18 mil pesos.

La pensión es un programa del Gobierno capitalino y tiene sus propios periodos de dispersión, por lo que sus fechas no deben confundirse con las del calendario de las pensiones federales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.