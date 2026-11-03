Florida, Texas y California: elecciones que podrían hacer historia para los latinos

Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: AFP.

Este martes 3 de noviembre, millones de personas votan en Estados Unidos, pero hay tres estados donde el resultado tiene un significado especial para la comunidad latina. California podría elegir a su primer gobernador latino en más de 150 años; Texas podría tener a su primera gobernadora latina y Florida enfrenta una contienda que puede influir en el control del Congreso.

No se trata solamente de quién gana una elección. Lo que ocurra en California, Texas y Florida también pondrá a prueba el peso político de los latinos en un país donde sus votos son cada vez más observados.

California podría elegir a su primer gobernador latino en más de 150 años

En California, el demócrata Xavier Becerra busca convertirse en el próximo gobernador del estado frente al republicano Steve Hilton. Si gana, sería el primer latino elegido para ocupar ese cargo en la historia del estado y el primero en más de 150 años.

El antecedente se remonta a 1875, cuando Romualdo Pacheco, de origen mexicano, llegó a la gubernatura después de ocupar el puesto de vicegobernador. Sin embargo, no fue elegido directamente para ese cargo. Por eso, un triunfo de Becerra marcaría un precedente distinto, como explicó CalMatters al revisar la historia política de California.

It’s almost Election Day, California.



Every vote in this election matters.



Encourage your friends, relatives, neighbors, and everyone in your community to get out there and VOTE! pic.twitter.com/zowErK54Ap — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 3, 2026

Becerra es hijo de inmigrantes mexicanos y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública. Fue congresista, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden.

Xavier Becerra. Foto: AFP.

Su candidatura también tiene una dimensión política nacional. Durante la campaña ha planteado la defensa de los valores del estado frente a las políticas de Donald Trump. Hilton, en cambio, ha centrado sus críticas en el costo de vida, la vivienda, la gasolina y el manejo de California bajo gobiernos demócratas. La contienda, como reportó Associated Press, enfrenta dos visiones sobre el futuro del estado.

Texas podría tener a su primera gobernadora latina

En Texas, la atención está puesta en Gina Hinojosa, candidata demócrata que compite contra el gobernador republicano Greg Abbott.

Si Hinojosa gana, no solo se convertiría en la primera mujer latina en gobernar Texas: también pondría fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en la gubernatura. El último demócrata que ocupó ese puesto fue Ann Richards, cuyo mandato terminó en 1995.

Gina Hinojosa. Foto: AFP.

La elección tiene otro elemento histórico. Abbott busca un cuarto periodo consecutivo y, si lo consigue y completa los cuatro años, se convertiría en el gobernador con más tiempo en el cargo en la historia de Texas, según The Texas Newsroom.

Hinojosa ha colocado la educación pública y el costo de vida entre sus principales temas de campaña. En su página oficial, la candidata también destaca propuestas para ahorrar dinero a las familias y mejorar las escuelas públicas.

La contienda no es menor para los latinos. Texas tiene una población hispana numerosa y cualquier cambio en la gubernatura puede influir en decisiones sobre educación, impuestos, servicios públicos e inmigración.

Florida: María Elvira Salazar se juega su futuro en el Congreso

En Florida, la contienda que concentra la atención está en el distrito 27 de la Cámara de Representantes, en Miami-Dade. La republicana María Elvira Salazar busca un cuarto mandato frente al demócrata Eliott Rodríguez, expresentador de televisión y también de origen cubano.

El enfrentamiento tiene un componente particular: ambos candidatos tienen trayectorias en el periodismo televisivo en español y son hijos de inmigrantes cubanos. Sin embargo, sus posiciones políticas son distintas.

María Elvira Salazar. Foto: AFP.

Rodríguez ha cuestionado el respaldo de Salazar a la financiación de ICE y su postura frente a las políticas migratorias del gobierno de Trump. La congresista, a su vez, ha defendido su gestión y ha presentado propuestas relacionadas con la seguridad, la atención médica y la reforma migratoria.

La carrera también tiene una dimensión nacional. El resultado del distrito 27, junto con otras contiendas, puede influir en qué partido controla la Cámara de Representantes. En 2024, Salazar ganó su distrito por más de 20 puntos, pero esta vez enfrenta a un rival que ha convertido la inmigración y el costo de vida en temas centrales de su campaña, de acuerdo con CNN en Español y Local 10.

¿Por qué importan estas elecciones para los latinos?

Las tres contiendas muestran que la representación latina está en juego de distintas maneras: una posible llegada histórica a la gubernatura de California, una oportunidad inédita para Texas y una disputa por un escaño federal en Florida.

También hay algo que conviene no perder de vista: un resultado histórico no garantiza por sí solo cambios en las políticas públicas. La llegada de un funcionario latino a un cargo importante no significa que todos los votantes hispanos compartan sus ideas ni que sus prioridades queden automáticamente resueltas.

Pero sí puede abrir una nueva etapa en la representación política. Este martes, los resultados de California, Texas y Florida permitirán medir hasta dónde llega ese cambio y qué tanto espacio tienen los latinos en las decisiones que marcarán el futuro de Estados Unidos.

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