Aguinaldo 2026: calcula cuánto recibirás si tu sueldo es de 10 mil pesos

Aguinaldo 2026 está próximo a llegar. Foto: Cuartoscuro

La fecha para recibir el aguinaldo 2026 se acerca cada vez más. Por ello, tener presente cuánto será el monto que corresponde de acuerdo con el salario que se percibe es importante.

¿De cuánto es el aguinaldo para quienes reciben un salario de 10 mil pesos?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), “para realizar el cálculo se debe considerar el salario base o lo que ordinariamente se percibe por día laborado. Salario por 15 es igual a Tu Aguinaldo”

Por ello, si la persona recibe un salario de 10 mil pesos y tiene un año, o más trabajando, la empresa deberá cubrir el monto de 4 mil 303, de acuerdo con la calculadora de aguinaldo del sitio Fiscoclic.

Ahora, la misma herramienta calcula que, si el salario bruto mensual es de 11 mil pesos, la persona recibirá 4 mil 729 pesos.

Mientras que para las personas cuyo sueldo bruto mensual sea de 12 mil pesos, el cálculo del pago de aguinaldo será de 5 mil 633 pesos.

¿Cuándo se recibe el aguinaldo y qué hacer si no lo recibo?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), la fecha límite para recibir el aguinaldo es antes del 20 de diciembre.

La Procuraduría destaca que es una obligación del empleador cubrir el monto del aguinaldo correspondiente en tiempo y forma, de lo contrario se hará acreedor a una multa.

“Si se incumple, se contemplan sanciones de 50 a 500 veces UMA para este tipo de infracciones, y se determina que el trabajador contará con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes, esto es, Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales y/o Tribunales Laborales Federales o Locales, y en su caso, los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral”. Profedet

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.