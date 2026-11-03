Las candidatas latinas que podrían hacer historia en las elecciones de EE. UU. 2026

La demócrata Gina Hinojosa compite por la gobernación de Texas. Foto: AFP

Las elecciones de EE. UU. 2026 podrían dejar una marca histórica para las mujeres latinas. Desde la gobernación de Texas hasta escaños en el Senado y la Cámara de Representantes, varias candidatas compiten para convertirse en las primeras latinas en ocupar cargos que nunca habían alcanzado en sus estados.

Entre ellas están Gina Hinojosa, Michele Tafoya, Alani Bankhead, Denise Powell, Teresa Benitez-Thompson, Maria Teresa Rodriguez y Jessica Arriaga. Sus campañas combinan propuestas sobre economía, salud, educación, migración y seguridad con la posibilidad de ampliar la representación latina en la política estadounidense.

El contexto es relevante: en las elecciones de Estados Unidos de 2024, el voto latino tuvo un papel central en varios estados competitivos. En 2026, esas candidatas buscan convertir esa fuerza electoral en representación política.

Gina Hinojosa busca la gobernación de Texas

Gina Hinojosa, representante estatal demócrata de Austin, compite por la gobernación de Texas frente al republicano Greg Abbott. Si gana, sería la primera latina en gobernar Texas y la primera demócrata en ocupar la oficina desde 1995.

Inició su carrera como abogada de derechos civiles y laboral, representando a miembros de sindicatos. En 2005, formó parte del equipo legal que presentó una demanda contra Tom DeLay, entonces líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU., por presunto lavado de dinero.

Su entrada a la política estuvo ligada a la educación pública. En 2012, cuando el Distrito Escolar Independiente de Austin consideraba cerrar la Escuela Primaria Pease, a la que asistía su hijo, Hinojosa se postuló para la junta escolar. La escuela permaneció abierta durante su gestión, aunque fue cerrada en 2019, tres años después de que ella dejara el cargo.

En 2016 ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Texas, donde ha mantenido las escuelas públicas como una de sus prioridades. Ahora, su candidatura a gobernadora podría convertirla en la primera gobernadora latina de un estado donde los hispanos representan cerca del 40% de la población.

Entre sus propuestas están fortalecer la financiación de las escuelas públicas, ampliar el acceso a la atención médica, reducir el costo de vida y establecer una vía legal para que personas que llevan años viviendo y trabajando en el país puedan permanecer en él.

Sobre el tema migratorio

Hinojosa tiene un discurso que involucra la complejidad y contrariedad del tema en Estados Unidos, mismo por pertenecer a un estado fronterizo.

Si bien confiesa que las acciones de ICE han conmovido los cimientos de seguridad de toda la comunidad latina en Estados Unidos, para ella tiene que existir una diferencia entre quienes llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos, y quienes recién cruzan la frontera: entiende que para los primeros debiera haber vías institucionales para lograr la ciudadanía.

“Mi madre nació en México. Mi abuela nunca obtuvo la ciudadanía. Muchos de nosotros pertenecemos a familias con estatus migratorio mixto”, declaró a FIERCE by MITU. “No podemos tratar a personas que llevan 20 años en nuestras comunidades, miembros respetuosos de la ley y trabajadores, del mismo modo que tratamos a alguien que simplemente necesita ser investigado y que está cruzando la frontera ahora mismo”, afirmó.

Para ella es tan importante mantener una frontera asegurada, como reconocer los derechos de los migrantes que ya están en el país, según también ha comentado en entrevista con The New York Times.

Michele Tafoya aspira al Senado por Minnesota

Michele Tafoya, candidata republicana por Minnesota, busca un escaño en el Senado de EE. UU. Si gana, sería la primera latina republicana en llegar a esa cámara.

Tafoya compite por la banca que deja la senadora demócrata Tina Smith, quien no buscará la reelección. Su rival principal es la vicegobernadora demócrata Peggy Flanagan, quien también podría hacer historia como la primera mujer indígena elegida al Senado.

La republicana ganó su primaria con el 51.8% de los votos. Su campaña se centra en combatir la corrupción, exigir rendición de cuentas y reducir lo que describe como “incompetencia gubernamental”.

En un mensaje publicado en X, Tafoya escribió: “Es momento de enviar una voz independiente a Washington”.

The choice in this race could not be clearer.



A vote for Peggy Flanagan is a vote for more incompetence, more fraud, and more leaders who refuse to take responsibility.



After eight years of the Walz-Flanagan administration, Minnesotans have seen enough.



It’s time we send an… pic.twitter.com/jX6VzimkQ1 — Michele Tafoya (@Michele_Tafoya) November 3, 2026

Sus propuestas incluyen endurecer la supervisión del gasto público, combatir el fraude, fortalecer la seguridad fronteriza y defender una política migratoria basada en legalidad y orden.

Alani Bankhead compite por el Senado por Montana

Alani Bankhead, candidata demócrata por Montana, busca un escaño en el Senado de EE. UU. Si gana, sería la primera latina elegida a un cargo estatal en Montana y la primera mujer en representar a ese estado en la cámara alta.

Bankhead es una teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de EE. UU. y trabajó como investigadora especial en casos de trata de personas con fines sexuales para una organización no gubernamental.

Sus padres son puertorriqueños y se trasladaron al territorio continental de EE. UU. por la carrera militar de su padre. Esa historia familiar forma parte de su identidad como candidata latina en un estado donde nunca ha habido una senadora.

Sus propuestas incluyen fortalecer la seguridad nacional, apoyar a las comunidades rurales, mejorar el acceso a la atención médica y proteger los derechos de las mujeres.

Denise Powell podría llevar la primera representación latina a Nebraska

Denise Powell, candidata demócrata por el distrito 2 de Nebraska, busca convertirse en la primera persona de origen latino en representar a ese estado en el Congreso.

Powell es hija de migrantes y trabajó en el sector hotelero antes de incorporarse a la política. Su campaña se ha centrado en escuchar las necesidades de las comunidades y en defender el acceso a la atención médica.

La candidata criticó las políticas de salud del gobierno federal: “Este es desgarrador. Mientras tantas personas batallan, esta administración está desmantelando nuestro sistema de salud”. También llamó a votar: “Necesitamos representantes que luchen por la gente. No olvides votar mañana. Cada voto cuenta”, expresó en un mensaje publicado en X,

This is heartbreaking.



While so many people are struggling, this administration is dismantling our healthcare system.



We need representatives who fight for people. Don't forget to vote tomorrow. Every vote counts. pic.twitter.com/5odF7VGDIa — Denise Powell for Congress (@DeniseForNE) November 2, 2026

Sus propuestas incluyen proteger el acceso a la atención médica, reducir el costo de vida, apoyar a las familias trabajadoras y defender los derechos de las comunidades inmigrantes.

Teresa Benitez-Thompson busca un escaño por Nevada

Teresa Benitez-Thompson, candidata demócrata por el distrito 2 de Nevada, podría convertirse en la primera latina de ese estado en llegar a la Cámara de Representantes.

Benitez-Thompson ganó el certamen Miss Nevada en 2002 y después desarrolló su carrera en la política. Entre sus prioridades están reducir el costo de los seguros médicos, impulsar viviendas asequibles y proteger las tierras públicas.

La candidata destacó su apoyo a los proyectos de tierras públicas del representante republicano Mark Amodei. “El norte de Nevada necesita un representante que entienda nuestra región y nuestros problemas únicos”, escribió.

Northern Nevada needs a representative who understands our unique region and issues. I support Congressman Mark Amodei’s public lands bills. If they are not the law by the time he leaves office, I will continue his work to ensure they make it to the president’s desk and are… pic.twitter.com/JAw8SeDE6R — Teresa Benitez-Thompson (@Teresa4Nevada) October 19, 2026

Sus propuestas incluyen reducir el costo de los seguros médicos, ampliar la oferta de viviendas asequibles, proteger las tierras públicas y atender las necesidades específicas del norte de Nevada.

Maria Teresa Rodríguez compite en Kentucky

Maria Teresa Rodriguez, candidata republicana por el distrito 3 de Kentucky, busca convertirse en la primera latina en representar a ese estado en el Congreso.

Rodriguez es enfermera, dueña de un pequeño negocio y madre. En su página de campaña, se presenta como una “ciudadana estadounidense orgullosa” que busca defender la libre empresa, las comunidades seguras, la inmigración legal y los derechos constitucionales.

Maria Rodriguez speaking now, she’s on the ballot against U.S. Rep. Morgan McGarvey. She’s from Cuba and says she’s running to push back against “radical socialist policies.”



We had a piece last week on her story: https://t.co/VGjBYzuQXA pic.twitter.com/dEWLN8vBlp — Lucas Aulbach (@LucasAulbach) November 2, 2026

Rodriguez es una inmigrante cubana y fue la primera cubana en Kentucky en ganar una primaria republicana. Busca derrotar al demócrata Morgan McGarvey, quien busca un tercer período como representante por Louisville.

Sus propuestas incluyen fortalecer la seguridad comunitaria, apoyar a los pequeños negocios, promover la inmigración legal y reducir la carga regulatoria sobre las familias y las empresas.

Jessica Arriaga podría hacer historia en Pensilvania

Jessica Arriaga, candidata republicana por el distrito 2 de Pensilvania, busca convertirse en la primera mujer hispana y puertorriqueña de ese estado en llegar al Congreso.

Arriaga compite por un distrito que incluye parte de Filadelfia. Su candidatura forma parte de una ola de aspirantes latinos que buscan ampliar la representación de esa comunidad en la Cámara de Representantes.

Working families in PA-02 are being squeezed from every direction.



Groceries cost more. Rent costs more. Gas costs more. Small businesses are fighting to keep their doors open while government keeps making it harder to survive.



That has to change.



I will support policies that… pic.twitter.com/qJoMkKuM9Q — Jessica Arriaga for Congress (@Jessarriagaus) June 3, 2026

Entre sus propuestas están fortalecer la seguridad pública, apoyar a las familias trabajadoras, impulsar oportunidades económicas y defender una política migratoria basada en legalidad.

¿Por qué estas candidaturas importan?

Las candidaturas de estas siete mujeres muestran que la representación latina ya no se concentra solo en estados como California, Texas, Florida o Arizona. También compiten en Montana, Nebraska, Nevada, Kentucky y Pensilvania, territorios donde nunca ha habido una legisladora latina en el cargo que buscan.

Si alguna gana, no solo rompería una barrera histórica en su estado. También podría influir en los debates nacionales sobre migración, atención médica, educación, vivienda y seguridad, temas que han estado presentes en las elecciones de Estados Unidos y que siguen definiendo la agenda política del país.

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