Pensión Bienestar para adultos mayores: ¿qué apellidos cobran del 3 al 6 de noviembre?

El apoyo es bimestral. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar publicó el calendario de pago de la Pensión Bienestar para los adultos mayores correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2026. El depósito de 6 mil 400 pesos se realizará a partir del martes 3 hasta el viernes 27 del mes en curso.

A través de su cuenta de X, la dependencia indicó que los beneficiarios del programa podrán consultar la fecha de su depósito, que se depositará en la tarjeta del Bienestar, con su CURP en su página web.

¿Cuáles son las fechas y letras del depósito de la Pensión Bienestar?

Los adultos mayores que tienen la Pensión Bienestar deben estar atentos al calendario de pago, que será por la letra de su primer apellido. El saldo lo pueden revisar a través de la aplicación del Banco del Bienestar.

📢 ¡BUENAS NOTICIAS!



El pago de #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar del bimestre noviembre – diciembre se realizará del 3 al 26 de noviembre de acuerdo a la primera letra de tu apellido.



Consulta con tu CURP la fecha de depósito en: https://t.co/bghYXDcOcL pic.twitter.com/MT7Z2GEuys — Bienestar (@bienestarmx) November 2, 2026

¿Qué otros programas sociales recibirán pagos en noviembre?

La buena noticia es que el depósito a la Pensión Bienestar para los adultos mayores no es la única que realizará la dependencia. Otros programas que también realizarán sus depósitos son los siguientes:

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Pensión Bienestar para adultos mayores?

La Pensión Bienestar para adultos mayore va dirigida a hombres y mujeres, mayores de 65 años, de todo el país. Los requisitos para hacerse beneficiaro del apoyo social son los siguientes:

1. Acta de nacimiento.

2. Identificación oficial vigente:

Credencial para votar o

Pasaporte vigente o

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

5. Télefono de contacto celular y de casa

Personas Adultas Auxiliares

Requisitos:

1. Acta de nacimiento

2. Identificación oficial vigente:

Credencial para votar o

Pasaporte vigente o

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

5. Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.