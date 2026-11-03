¿Cómo hacer que dure más el cempasúchil? Maggie Hegyi comparte trucos para mantenerlo fresco

El cempasúchil es una de las flores más populares durante la temporada de Día de Muertos, pero mantenerlo fresco puede ser un reto si no recibe los cuidados adecuados.

Por eso, Maggie Hegyi comparte en su sección Trucos para Ti algunas recomendaciones para prolongar la vida de estas flores, ya sea que las tengas en un florero o en maceta.

¿Cómo elegir un cempasúchil que dure más tiempo?

Si todavía no compras tus flores o piensas adquirir algunas más, es importante revisar su estado antes de llevarlas a casa.

Maggie Hegyi recomienda elegir ejemplares que tengan:

Pétalos firmes y de colores intensos.

Tallos rectos, sin dobleces.

Hojas verdes y en buen estado.

Ausencia de plagas.

Estos detalles ayudan a identificar flores que se encuentran en mejores condiciones.

Trucos para mantener fresco el cempasúchil

Si ya tienes cempasúchil en casa, hay algunos cuidados que puedes poner en práctica para evitar que se marchite rápidamente.

1. Cambia el agua del florero. Si colocas las flores en un recipiente con agua, corta los tallos en diagonal y renueva el líquido cada uno o dos días.

2. Evita que las hojas y pétalos toquen el agua. Los restos vegetales pueden favorecer la aparición de bacterias y deteriorar el agua del florero.

3. No empapes la tierra. Si tienes cempasúchil en maceta, procura que el sustrato no permanezca demasiado húmedo.

4. Aléjalo del calor. Evita colocar las flores cerca de la estufa o en ventanas donde reciban directamente los rayos del sol.

5. Procura que tenga buena iluminación. La flor necesita luz, pero es importante evitar la exposición directa al sol y mantener un riego moderado cuando está en maceta.

¿Qué hacer con el cempasúchil cuando comienza a marchitarse?

Cuando las flores comienzan a perder frescura, todavía puedes aprovecharlas. Una opción es separar sus pétalos, dejarlos secar y utilizarlos para elaborar adornos.

También puedes incorporarlos a la composta o recolectar las semillas de las flores maduras para sembrarlas durante la siguiente temporada.

En este último caso, Maggie Hegyi recomienda asegurarse de que las semillas estén completamente secas antes de guardarlas.

Con estos cuidados podrás aprovechar por más tiempo el cempasúchil que adorna tu hogar durante las celebraciones de Día de Muertos.

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