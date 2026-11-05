Noticias de hoy 4 de noviembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 4 de noviembre 2026, en un minuto:

Detienen a hermano de César Duarte

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvo a Alejandro, hermano del exgobernador de chihuahuense, César Duarte. Se le decomisaron envoltorios con cocaína, cigarros de marihuana, así como cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Cárteles se capacitan en Medio Oriente

Los cárteles de la droga mexicanos se estarían capacitando en Medio Oriente para la creación de artefactos explosivos con los que atacan las corporaciones de seguridad.

Gana Texas política de ascendencia mexicana

Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, es la virtual gobernadora de Texas. La mujer arrebató el estado a los republicanos que gobernaron por más de tres décadas.

Recomendaciones de Profeco por Buen Fin

Profeco recomendó evitar compras compulsivas durante el Buen Fin 2026. Sugiere elaborar un presupuesto, comparar precios y revisar las condiciones de pago antes de adquirir productos.

No tires las flores de cempasúchil

Autoridades de la CDMX recibirán flores de cempasúchil que adornaron las ofrendas de Día de Muertos. El acopio será en Centros de Cultura Ambiental y en las ediciones del Mercado de Trueque.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.