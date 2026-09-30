Fovissste presta hasta 891 mil pesos a pensionados: requisitos y cómo solicitarlo

FOVISSSTE ofrece un crédito para pensionados. Foto: Cuartoscuro

El Fovissste cuenta con el Crédito Pensionados, un financiamiento dirigido a personas pensionadas por el ISSSTE que permite comprar una vivienda nueva o usada, construir en terreno propio o adquirir un terreno para construir.

El esquema está dirigido a pensionados bajo las claves de jubilación (101), retiro por edad y tiempo de servicio (102) y cesantía en edad avanzada (634).

¿Cuánto presta el Crédito Pensionados Fovissste?

El monto máximo de financiamiento es de 891 mil 555 pesos, equivalente a 250 UMA, aunque la cantidad que puede recibir cada persona depende del importe de su pensión y de su edad.

El crédito se otorga en Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que el saldo se actualiza anualmente conforme al valor de esta referencia.

Entre los beneficios se encuentra una tasa de interés anual de entre 2% y 4.45%, pagos anticipados sin penalización y un descuento equivalente al 20% de la pensión mensual para cubrir el financiamiento.

Además, el Fovissste puede cubrir 50% de los gastos notariales relacionados con el contrato de mutuo y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

Para acceder al Crédito Pensionados es necesario:

Ser pensionado por el ISSSTE bajo alguna de las tres claves establecidas.

Tener entre 47 y 74 años al solicitar el financiamiento.

al solicitar el financiamiento. Registrar la solicitud ante una SOFOM autorizada .

. El plazo para liquidar el crédito puede ser de hasta 20 años y existe la posibilidad de mancomunarlo.

¿Cómo solicitar el Crédito Pensionados?

El trámite se realiza sin sorteos ni convocatorias y contempla cuatro pasos.

Primero, se debe simular el crédito para conocer la capacidad de financiamiento.

Después, el solicitante debe elegir la vivienda que desea adquirir. Si se trata de una vivienda nueva, debe estar terminada al 100%, contar con servicios completos y tener un avalúo registrado.

Posteriormente, se registra la solicitud en una entidad financiera autorizada (SOFOM).

Una vez aprobado el crédito, se integra el expediente para formalizar el financiamiento.

El esquema también incluye autoseguro por defunción, seguro de daños para la vivienda y seguro de calidad para vivienda nueva.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.