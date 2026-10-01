Pensión de Adultos Mayores tendrá el mayor presupuesto del Bienestar en 2027

Pensión de Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro.

Para 2027, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea incrementar los recursos destinados a los programas sociales, entre los que destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tendría la mayor asignación presupuestaria entre las pensiones y otros programas prioritarios del Bienestar.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2027, entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del Paquete Económico, la propuesta contempla mayores recursos para distintas pensiones y programas respecto a lo aprobado para 2026.

Pensión de Adultos Mayores será la de mayor presupuesto en 2027

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendría un presupuesto de 543 mil 498.4 millones de pesos en 2027, frente a los 526 mil 508 millones de pesos contemplados para 2026.

Esto representa un incremento de 16 mil 990.4 millones de pesos, de acuerdo con las cifras incluidas en la propuesta presupuestaria para 2027.

La asignación para este programa también supera la prevista para otras pensiones del Bienestar:

Pensión Mujeres Bienestar: pasaría de 56 mil 969 millones a 59 mil 356.3 millones de pesos , un aumento de 2 mil 387.3 millones

pasaría de a , un aumento de Pensión para Personas con Discapacidad: subiría de 36 mil 266 millones a 37 mil 436.3 millones de pesos, es decir, 1 mil 170.3 millones adicionales

También aumentaría el presupuesto para las Becas Bienestar

Los recursos destinados a las Becas Bienestar pasarían de 184 mil 595 millones de pesos en 2026 a 190 mil 551.9 millones de pesos en 2027, lo que representa un incremento de 5 mil 956.9 millones de pesos.

De acuerdo con la comparación de los recursos previstos para cada programa, la Beca Rita Cetina será la que concentre la mayor cantidad de recursos dentro de las Becas Bienestar, tanto en 2026 como en 2027.

En 2026, la distribución presupuestaria es la siguiente:

Beca Rita Cetina: 129 mil 386 millones de pesos.

129 mil 386 millones de pesos. Beca Benito Juárez: 42 mil 559 millones de pesos.

42 mil 559 millones de pesos. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 12 mil 650 millones de pesos.

Para 2027, los recursos planteados para cada una de las becas son:

Beca Rita Cetina: 133 mil 561.3 millones de pesos.

133 mil 561.3 millones de pesos. Beca Benito Juárez: 43 mil 932.4 millones de pesos.

43 mil 932.4 millones de pesos. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 13 mil 58.2 millones de pesos.

Así, la Beca Rita Cetina tendría el mayor presupuesto, con 133 mil 561.3 millones de pesos, seguida de la Beca Benito Juárez, con 43 mil 932.4 millones, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con 13 mil 58.2 millones de pesos.

En comparación con 2026, la Beca Rita Cetina tendría un aumento de 4 mil 175.3 millones de pesos; la Beca Benito Juárez, de mil 373.4 millones, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, de 408.2 millones de pesos.

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