¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y por qué los trabajadores la utilizan para aumentar su pensión?

IMSS acordó restricciones para modalidad 40. Foto: Cuartoscuro

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un esquema de aportaciones voluntarias que permite a los trabajadores seguir cotizando después de dejar un empleo formal, con el objetivo de aumentar las semanas acumuladas y mejorar el monto de su futura pensión.

Aunque recientemente el IMSS anunció nuevas disposiciones para este programa, la modalidad seguirá funcionando de forma similar. Sin embargo, quienes busquen inscribirse o renovar su participación deberán considerar algunas restricciones temporales mientras el instituto revisa la viabilidad financiera del esquema.

¿Qué es la Modalidad 40?

Su nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio y está dirigida a personas que dejaron de trabajar para un patrón, pero desean seguir realizando aportaciones al IMSS.

De esta manera, los trabajadores pueden continuar acumulando semanas de cotización, un factor fundamental para acceder a una pensión y, dependiendo del caso, mejorar el monto que recibirán al retirarse.

¿Por qué la utilizan quienes buscan una mejor pensión?

La Modalidad 40 permite que el asegurado continúe realizando aportaciones por cuenta propia en lugar de dejar de cotizar al perder o abandonar un empleo formal.

Esto puede resultar especialmente atractivo para personas que están cerca de la edad de retiro y buscan fortalecer su historial ante el IMSS antes de pensionarse.

El beneficio final depende de factores como las semanas acumuladas, el salario con el que se cotice y el régimen pensionario al que pertenezca cada trabajador.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Para acceder a este esquema se deben cumplir algunos requisitos básicos:

Haber causado baja en el régimen obligatorio del IMSS

Contar con al menos 52 semanas de cotización en los cinco años previos a la baja

Solicitar la inscripción dentro de los 12 meses posteriores a la salida del empleo

Si se cumplen estas condiciones, el trabajador puede solicitar su incorporación de manera presencial o por internet.

¿La Modalidad 40 incluye atención médica?

La Modalidad 40 está enfocada en los derechos relacionados con la pensión y contempla los seguros de Invalidez y Vida, así como los de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Sin embargo, no otorga servicios médicos. Quienes busquen cobertura de salud deben contratar otro esquema disponible dentro del IMSS.

¿Qué cambió recientemente en la Modalidad 40?

El IMSS publicó nuevas disposiciones mientras analiza la viabilidad financiera del programa.

Entre los cambios destaca que quienes ya se encuentran inscritos conservarán las condiciones bajo las que ingresaron y no perderán las semanas ni salarios ya registrados para el cálculo de su futura pensión.

Para nuevas incorporaciones y renovaciones, el instituto aplicará reglas temporales relacionadas con la forma de determinar el salario de cotización. Además, los trámites avanzarán hacia un modelo completamente digital.

¿Desaparece la Modalidad 40?

El acuerdo publicado por el IMSS no elimina la Modalidad 40 ni cancela las aportaciones voluntarias. Lo que hará el instituto durante los próximos seis meses es revisar el funcionamiento y el impacto financiero del esquema para determinar si requiere ajustes adicionales en el futuro.

Mientras tanto, la modalidad seguirá disponible para los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos por el Seguro Social.