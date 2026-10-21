Abren nuevo registro en octubre para Pensiones Bienestar: fechas clave, requisitos y más

Se abrió registro para Pensiones Bienestar. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, abrieron un nuevo registro para quienes cumplan con los requisitos, confirmó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Para facilitar el trámite, las personas deben acudir a los módulos de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, aunque durante sábado y domingo se atenderá a todas las letras.

Calendario de registro para las Pensiones Bienestar

El registro comenzó desde el pasado 19 de octubre y estará vigente hasta el próximo 25 de octubre en todo México.

Las fechas de registro de la pensión se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 21 de octubre: letras I, J, K, L y M

letras I, J, K, L y M Jueves 22 de octubre: letras N, Ñ, O, P, Q y R

letras N, Ñ, O, P, Q y R Viernes 23 de octubre: letras S, T, U, V, W, X, Y y Z

letras S, T, U, V, W, X, Y y Z Sábado 24 de octubre: todas las letras

todas las letras Domingo 25 de octubre: todas las letras

La secretaria de Bienestar, @Letamaya publicó el calendario de registro para las pensiones #AdultoMayor y #MujeresBienestar, del 19 al 25 de octubre.



Puedes consultar fechas, requisitos y ubicación de los #MódulosBienestar en: https://t.co/bghYXDcOcL #ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/cmlEQknFD9 — Bienestar (@bienestarmx) October 19, 2026

La ubicación de los módulos puede consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Las personas interesadas deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad CURP: impresión reciente

impresión reciente Acta de nacimiento: debe ser legible

debe ser legible Comprobante de domicilio: con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial

con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial Teléfono de contacto: celular y de casa

📋 REQUISITOS PARA EL REGISTRO A LAS PENSIONES BIENESTAR ✅



Conoce los requisitos que deberás presentar para poderte registrar a la #PensiónAdultoMayor y #PensiónMujeresBienestar del 19 al 25 de octubre.



Consulta toda la información en: https://t.co/bghYXDcOcL pic.twitter.com/UBiCsq6Js7 — Bienestar (@bienestarmx) October 20, 2026

¿Cuánto dinero entregan las Pensiones Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a quienes tienen 65 años o más, otorga 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte, las mexicanas de 60 a 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar obtienen 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Ambos apoyos se entregan directamente a través de la Tarjeta Bienestar, sin intermediarios.

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