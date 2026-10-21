Abren nuevo registro en octubre para Pensiones Bienestar: fechas clave, requisitos y más
El registro a las Pensiones Bienestar se realiza del 19 al 25 de octubre, según la letra del primer apellido.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, abrieron un nuevo registro para quienes cumplan con los requisitos, confirmó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.
Para facilitar el trámite, las personas deben acudir a los módulos de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, aunque durante sábado y domingo se atenderá a todas las letras.
Calendario de registro para las Pensiones Bienestar
El registro comenzó desde el pasado 19 de octubre y estará vigente hasta el próximo 25 de octubre en todo México.
Las fechas de registro de la pensión se distribuyen de la siguiente manera:
- Miércoles 21 de octubre: letras I, J, K, L y M
- Jueves 22 de octubre: letras N, Ñ, O, P, Q y R
- Viernes 23 de octubre: letras S, T, U, V, W, X, Y y Z
- Sábado 24 de octubre: todas las letras
- Domingo 25 de octubre: todas las letras
La ubicación de los módulos puede consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.
¿Cuáles son los requisitos para registrarse?
Las personas interesadas deben presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
- CURP: impresión reciente
- Acta de nacimiento: debe ser legible
- Comprobante de domicilio: con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto: celular y de casa
¿Cuánto dinero entregan las Pensiones Bienestar?
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a quienes tienen 65 años o más, otorga 6 mil 400 pesos bimestrales.
Por su parte, las mexicanas de 60 a 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar obtienen 3 mil 100 pesos cada dos meses.
Ambos apoyos se entregan directamente a través de la Tarjeta Bienestar, sin intermediarios.
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