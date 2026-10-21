¿Dejaste de cotizar al ISSSTE? Así puedes conservar tu servicio médico y pensión

Así puedes conservar los servicios ISSSTE. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores que causaron baja en una dependencia pública pueden conservar su servicio médico y continuar cotizando para una pensión del ISSSTE mediante la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, un esquema que permite mantener determinados seguros y prestaciones mediante el pago de cuotas.

Este mecanismo está disponible para personas que pertenecen al régimen del Décimo Transitorio y para quienes tienen Cuentas Individuales, siempre que cumplan con los requisitos y realicen el trámite dentro del plazo establecido.

A través de esta modalidad, los extrabajadores del sector público pueden mantener su afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), acumular tiempo de cotización y, dependiendo de los seguros contratados, conservar la atención médica y la protección por invalidez o fallecimiento.

¿Qué es la Continuación Voluntaria del ISSSTE y cómo funciona?

La Continuación Voluntaria del ISSSTE es un mecanismo que permite a las personas que dejaron de trabajar en una dependencia gubernamental mantener determinados derechos de seguridad social, aunque ya no tengan una relación laboral con el sector público.

De acuerdo con Elizabeth Guerrero Sañudo, subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTE, este esquema permite conservar prestaciones y seguros después de que una dependencia registra la baja de un trabajador.

Entre sus beneficios se encuentran la posibilidad de seguir acumulando años de cotización para la pensión, realizar aportaciones a la cuenta Afore en el régimen de Cuentas Individuales y mantener la cobertura médica.

A diferencia de la Modalidad 40 del IMSS, que contempla la continuación de los seguros de invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el mecanismo del ISSSTE también permite contratar el Seguro de Salud.

Además, los interesados pueden elegir cuáles seguros desean conservar, sin necesidad de contratar todas las coberturas disponibles.

Sin embargo, el Seguro de Riesgos de Trabajo no forma parte de este esquema, conforme al artículo 200 de la Ley del ISSSTE.

¿Qué seguros puedes contratar con la Continuación Voluntaria del ISSSTE?

De acuerdo con Pensionissste, existen siete modalidades de contratación que permiten elegir entre tres seguros o combinar sus coberturas.

Los seguros disponibles son:

Invalidez y Vida (IV): brinda protección conforme a las condiciones de este seguro ante invalidez o fallecimiento

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez ( RCV ): permite continuar las cotizaciones relacionadas con el retiro y la pensión

): permite continuar las cotizaciones relacionadas con el retiro y la pensión Seguro de Salud: permite mantener la cobertura de atención médica del ISSSTE

Las siete opciones de contratación son las siguientes:

Modalidad Seguros incluidos 1 Invalidez y Vida 2 Retiro, Cesantía y Vejez 3 Salud 4 Invalidez y Vida + Retiro, Cesantía y Vejez + Salud 5 Invalidez y Vida + Retiro, Cesantía y Vejez 6 Retiro, Cesantía y Vejez + Salud 7 Invalidez y Vida + Salud

Una de las características de esta modalidad es que también puede mantener la protección de los familiares del asegurado.

Elizabeth Guerrero explicó que, cuando una persona contrata los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como Invalidez y Vida, sus familiares pueden tener derecho a una pensión por fallecimiento del trabajador, conforme a las disposiciones aplicables.

Esta protección puede mantenerse incluso cuando el titular ya no trabaja ni cotiza a través de una dependencia pública, siempre que conserve los seguros correspondientes.

¿Cuánto cuesta la Continuación Voluntaria del ISSSTE en 2026?

El costo de la Continuación Voluntaria del ISSSTE depende de los seguros que contrate la persona y del Sueldo Básico correspondiente a la categoría de su último puesto en el sector público.

A diferencia de las cotizaciones realizadas durante una relación laboral, el asegurado debe cubrir tanto la parte que correspondía al trabajador como las aportaciones que realizaba la dependencia empleadora.

Con base en los porcentajes establecidos en los artículos 42, 102 y 140 de la Ley del ISSSTE, las cuotas son:

Seguro Porcentaje total del Sueldo Básico Salud 11.47% Retiro, Cesantía y Vejez 11.30% Invalidez y Vida 1.25% Cobertura completa 24.02%

Esto significa que una persona que desee conservar los tres seguros deberá destinar el 24.02% de su Sueldo Básico al pago de la Continuación Voluntaria.

El monto se calcula con base en el sueldo correspondiente a la categoría que ocupaba antes de causar baja, no necesariamente con el ingreso que perciba después de dejar su empleo.

Asimismo, las cuotas y aportaciones se actualizan anualmente conforme a las variaciones salariales de la categoría correspondiente.

Los pagos pueden realizarse de manera bimestral o mediante anualidades anticipadas, de acuerdo con las condiciones del esquema.

Ejemplo: ¿cuánto pagarías al ISSSTE para conservar los tres seguros?

Para ejemplificar el costo de la Continuación Voluntaria, se puede considerar un Sueldo Básico mensual de 9577.22 pesos.

Si una persona decide contratar los tres seguros disponibles, el pago aproximado se distribuiría de la siguiente manera:

Concepto Pago mensual Seguro de Salud (11.47%) 1098.51 pesos Retiro, Cesantía y Vejez (11.30%) 1082.23 pesos Invalidez y Vida (1.25%) 119.72 pesos Total mensual (24.02%) 2300.46 pesos

Con este ejemplo, el costo de mantener los tres seguros sería de 2300.46 pesos mensuales.

Sin embargo, debido a que los pagos se realizan de manera bimestral o anual anticipada, los montos serían:

Pago bimestral: 4600.92 pesos

Pago anual: 27 mil 605.52 pesos

Estas cantidades son ilustrativas y corresponden al Sueldo Básico utilizado en el ejemplo. El costo para cada solicitante dependerá de su categoría salarial y de los seguros que decida contratar.

También es posible reducir el monto de las cuotas al seleccionar únicamente las coberturas que se desean conservar.

Por ejemplo, una persona interesada en mantener solamente la atención médica tendría que cubrir el porcentaje correspondiente al Seguro de Salud, mientras que quien busque continuar cotizando para el retiro deberá considerar el seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Continuación Voluntaria del ISSSTE?

Para incorporarte a la Continuación Voluntaria del ISSSTE, debes presentar una solicitud después de causar baja en la dependencia pública donde trabajabas.

Uno de los requisitos es realizar el trámite dentro de los 60 días posteriores a la fecha de baja.

La solicitud se presenta de manera presencial en los Departamentos de Afiliación y Prestaciones Económicas de las delegaciones del ISSSTE o en la Ventanilla Única.

Los documentos necesarios son:

Escrito libre de solicitud: debe incluir tu nombre, los seguros que deseas contratar, la forma de pago elegida y tu firma

Identificación oficial: debes presentar original y copia

Formato de Incorporación a la Continuación Voluntaria: se proporciona en las oficinas del ISSSTE al realizar el trámite

El escrito de solicitud debe especificar si deseas contratar únicamente uno de los seguros disponibles o alguna de las combinaciones autorizadas.

También tendrás que indicar si realizarás las aportaciones mediante pagos bimestrales o anualidades anticipadas.

En caso de que no puedas acudir personalmente, un tercero puede realizar el trámite mediante una carta poder simple o un poder notarial.

¿Cuánto tiempo tienes para solicitar la Continuación Voluntaria del ISSSTE?

El plazo para solicitar la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del ISSSTE es de 60 días posteriores a la baja laboral.

Por ello, quienes deseen conservar alguno de los seguros deben considerar la fecha en que terminó su relación laboral con la dependencia pública.

Este plazo aplica al trámite de incorporación y es independiente de la periodicidad elegida para cubrir las cuotas.

Una vez que se realiza la contratación, el interesado debe cubrir las aportaciones correspondientes a los seguros seleccionados para mantener la protección conforme a las disposiciones del Instituto.

El esquema está disponible tanto para trabajadores del Décimo Transitorio como para quienes se encuentran en el régimen de Cuentas Individuales, aunque la forma en que se acumulan los recursos para la pensión depende del régimen al que pertenezca cada asegurado.

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