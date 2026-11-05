¡Que no se te pase! Apellidos con C reciben pago Bienestar este 5 y 6 de noviembre

Bando del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El pago de las pensiones y programas del Bienestar correspondiente al último bimestre de 2026 continúa este jueves 5 de noviembre para las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra C.

La dispersión de recursos para las pensiones de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como para los programas de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, comenzó el pasado martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 de noviembre.

¿Quién cobra el jueves 5 y viernes 6 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos dado a conocer por la Secretaría de Bienestar, este jueves 5 de noviembre corresponde el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra C.

La misma letra recibirá el pago mañana viernes 6 de noviembre, por lo que las personas que se encuentren en este grupo podrán disponer de sus recursos conforme se realice la dispersión.

¿Quiénes cobran del 9 al 13 de noviembre?

La próxima semana continuará la entrega de recursos de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas beneficiarias. El calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: letras D, E y F

letras D, E y F Martes 10 de noviembre: letra G

letra G Miércoles 11 de noviembre: letra G

letra G Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K

letras H, I, J y K Viernes 13 de noviembre: letra L

Sembrando Vida paga el 11 de noviembre

La Secretaría de Bienestar estableció el miércoles 11 de noviembre como fecha para el depósito mensual del programa Sembrando Vida.

A diferencia de las pensiones y otros apoyos del Bienestar, que se entregan de manera bimestral, este programa realiza depósitos cada mes. Para noviembre de 2026, las personas incorporadas recibirán un apoyo de 6 mil 450 pesos.

De esta manera, quienes forman parte del programa deberán considerar esta fecha para la recepción de su recurso, independientemente del calendario de pagos organizado por la primera letra del apellido para las pensiones y otros programas.

Montos de las pensiones y programas del Bienestar en 2026

Las pensiones y programas del Bienestar contemplan distintos montos de apoyo, de acuerdo con la población a la que están dirigidos. Estos son los pagos correspondientes a 2026:

Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante): 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales

6 mil 400 pesos bimestrales, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalentes a mil 550 pesos mensuales

3 mil 100 pesos bimestrales, equivalentes a mil 550 pesos mensuales Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalentes a mil 650 pesos mensuales

3 mil 300 pesos bimestrales, equivalentes a mil 650 pesos mensuales Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, equivalentes a 825 pesos mensuales

mil 650 pesos bimestrales, equivalentes a 825 pesos mensuales Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

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