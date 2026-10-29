Modalidad 10 del IMSS: la opción para quienes trabajan por su cuenta y buscan pensión

No hay cuota fija para los trabajadores independientes. Foto: Cuartoscuro

El esquema de Personas Trabajadoras Independientes (PTI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conocido como Modalidad 10, permite que las personas que trabajan por cuenta propia puedan incorporarse voluntariamente al sistema de seguridad social, con acceso a servicios médicos, prestaciones y la posibilidad de acumular semanas de cotización para una futura pensión.

Este mecanismo está dirigido a quienes realizan actividades económicas sin depender de un patrón, como comerciantes, profesionistas, artesanos y prestadores de servicios.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Modalidad 10 del IMSS?

El programa contempla la incorporación de distintos sectores de trabajadores independientes, entre ellos:

Comerciantes y vendedores por cuenta propia

Profesionistas independientes, como abogados, contadores y periodistas

Artesanos y trabajadores de industrias familiares

Técnicos y prestadores de servicios

Personas que realizan actividades económicas sin un patrón

Mexicanos que trabajan en el extranjero y desean cotizar ante el IMSS

También pueden incorporarse personas extranjeras que trabajan de manera independiente en México, siempre que cumplan los requisitos migratorios y administrativos correspondientes.

¿Qué beneficios ofrece la Modalidad 10?

A diferencia de otros esquemas de incorporación voluntaria, el programa para trabajadores independientes contempla cobertura en los cinco seguros del Régimen Obligatorio del IMSS.

Entre las prestaciones se encuentran:

Atención médica, hospitalaria y farmacéutica

Protección por riesgos de trabajo

Seguro de invalidez y vida

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Servicios de guardería

Prestaciones sociales

Además, la atención médica puede extenderse a familiares que cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto.

Asimismo, quienes cotizaron ante el IMSS, la Modalidad 10 también permite seguir acumulando semanas para no perder el derecho a pensionarse bajo el régimen que le corresponda.

¿Cuánto cuesta inscribirse a la Modalidad 10?

El IMSS establece que no existe una cuota fija para todos los trabajadores independientes, ya que el monto depende de los ingresos reportados, la actividad económica y el periodo de aseguramiento.

Para conocer el importe correspondiente, los interesados pueden utilizar la calculadora oficial del IMSS.

¿Cómo registrarse a la Modalidad 10 del IMSS?

El trámite puede iniciarse a través del portal de Personas Trabajadoras Independientes o en una Subdelegación del Instituto.

Los interesados deben contar con su CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico e información sobre su actividad laboral e ingresos.

Una de las características del programa es que permite acumular semanas de cotización para una futura pensión, aunque el derecho a recibirla dependerá del cumplimiento de los requisitos legales, como edad, semanas cotizadas y régimen aplicable.

Ojo: Las personas que deseen realizar el registro lo pueden hacer “sin intermediarios”. El IMSS advirtió sobre ofertas fraudulentas de afiliación difundidas en redes sociales y recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales del instituto.

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