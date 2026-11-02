De Halloween al cine: Akelizz cuenta cómo el cosplay transformó su vida profesional

Adrián Santiago Aroche, conocido en el mundo del cosplay como Akelizz, nunca imaginó que su afición por los disfraces de Halloween y Día de Muertos lo llevarían a participar en concursos internacionales de cosplay como la San Diego Comic Con, colaborar con compañías como Disney y trabajar en producciones cinematográficas.

Con casi dos décadas de trayectoria, el cosplayer mexicano compartió con Unotv.com durante La Mole Horror Second Edition, cómo inició en esta actividad, los retos que ha enfrentado y la manera en que su pasión por caracterizar personajes lo llevó a trabajar en la industria del entretenimiento.

Halloween, el inicio de una trayectoria en el cosplay para Akelizz

Akelizz explicó que su acercamiento al cosplay surgió de su gusto por Halloween y las celebraciones de Día de Muertos, temporadas en las que acostumbraba elaborar sus propios trajes.

“Justamente porque yo soy muy fan de Halloween y me gustaba mucho hacerme trajes para Día de Muertos, Halloween y todas estas épocas, entonces así empecé como haciendo mis propios trajes y ya de ahí fue como fui profesionalizando esta parte”. Akelizz, cosplayer

Su interés lo llevó a profesionalizarse mediante cursos y estudios relacionados con las artes, estudió diseño de escenografía en el Centro Nacional de las Artes (CENART) y anteriormente cursó literatura dramática y teatro.

Desde 2007 se dedica al cosplay y, con el paso del tiempo, consiguió convertir esa afición en una oportunidad laboral.

Uno de los momentos importantes de su carrera ocurrió precisamente en La Mole, pues en 2013 participó por primera vez en un concurso de cosplay dentro de esta convención, donde obtuvo el primer lugar y ganó un viaje a Nueva York. Allí decidió participar en una competencia de la Comic Con y consiguió el primer lugar en la categoría de videojuegos

Posteriormente, su trabajo llamó la atención de distintas empresas, con las que colaboró en campañas publicitarias, elaboración de trajes y caracterizaciones, entre las compañías con las que ha trabajado mencionó a Disney, Netflix, HBO y Nintendo.

Su trayectoria también lo llevó a regresar a Nueva York, pero desde otra perspectiva: recientemente participó como juez invitado en la New York Comic Con, experiencia que describió como el cierre de un ciclo después de haber ganado competencias en ese encuentro.

“Yo allá en Nueva York he ganado cuatro veces y pues ya después, la última vez que gané me dijeron así como, oye, pues yo creo que ya puedes venir, o sea, ven a ser juez”. Akelizz, cosplayer

La competencia y los retos de la comunidad cosplay

Aunque reconoce que el cosplay ha ganado popularidad y cada vez despierta mayor interés entre las empresas, Akelizz también considera que este crecimiento ha generado problemas dentro de la comunidad, pues la competencia, las oportunidades laborales y la importancia que algunas empresas dan al número de seguidores pueden provocar rivalidades entre cosplayers.

“Me gusta mucho, siento que la comunidad de cosplay de pronto se ha vuelto un poco tóxica, eso sí ha pasado, bueno no un poco, es tóxica la comunidad cosplay, porque hay mucha competencia”. Akelizz, cosplayer

También explicó que, en ocasiones, las contrataciones no necesariamente se basan en la calidad del trabajo, sino en factores como la popularidad o el costo de los servicios. Sin embargo, destacó que también existen integrantes de la comunidad dispuestos a compartir sus conocimientos y apoyar a quienes comienzan.

Además de crear caracterizaciones, Akelizz imparte cursos relacionados con el maquillaje, los efectos especiales y la elaboración de vestuarios; entre las técnicas que enseña se encuentran el maquillaje artístico, la creación de prótesis para simular heridas y hematomas, el manejo de goma EVA, la elaboración de accesorios y la caracterización de personajes.

El cosplayer explicó que busca mantener precios accesibles, pues recordó que cuando comenzó a prepararse profesionalmente no siempre era sencillo encontrar cursos de calidad a un costo asequible.

Finalmente, comentó que su experiencia también lo llevó a trabajar en cine y televisión, donde actualmente forma parte de un equipo de maquillaje y efectos especiales, por lo que recomendó que cualquier persona que quiera intentar el cosplay a manera profesional busque estudiar sobre el tema para cumplir este objetivo.

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