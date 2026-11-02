¿Quién es Xavier Becerra, el hijo de mexicanos que busca gobernar California?

Xavier Becerra es un abogado de 68 años. Foto: AFP

En las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos se disputarán 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas estatales. Una de éstas últimas, la de California, llama la atención porque la peleará el abogado demócrata Xavier Becerra, cuyos padres son inmigrantes mexicanos de clase obrera.

Su rival es Steve Hilton, candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump. A pesar del apoyo presidencial, las encuestas más recientes muestran que Becerra registra una intención de voto superior con diferencias de entre 24 y 27 puntos porcentuales en estudios publicados, durante octubre, por instituciones académicas y centros de investigación.

Xavier Becerra hizo historia el 24 de enero de 2017 al convertirse en el primer latino en ocupar el cargo de fiscal general de California, Estados Unidos. Ese día juró como el fiscal general número 33 del estado, después de una trayectoria en el Congreso y en el servicio público.

¿Quién es Xavier Becerra, el primer fiscal general latino de California?

Xavier Becerra nación el 26 de enero de 1958 en Sacaramento. Estudió Economía en la Universidad de Stanford y posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho en la Facultad de Derecho de la misma institución.

Fue en el año de 1984 cuando comenzó su carrera legal: trabajó en una oficina de servicios jurídicos que representaba a personas con enfermedades mentales.

Posteriormente, se desempeñó como fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de California y fue representante del Distrito 59 de la Asamblea Legislativa estatal, en el condado de Los Ángeles.

Su trayectoria política continuó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante 12 mandatos.

Durante ese periodo, se convirtió en el primer latino en integrar el Comité de Medios y Arbitrios. También presidió el Caucus Demócrata de la Cámara y fue miembro de mayor rango del subcomité encargado de asuntos de Seguridad Social.

Su nombramiento en enero de 2017 marcó un precedente en California, al convertirse en el primer latino en encabezar la Fiscalía General del estado.

¿Qué hizo Xavier Becerra durante su carrera política?

A lo largo de su trayectoria, Becerra trabajó en asuntos relacionados con las familias trabajadoras, la reducción de la pobreza y programas federales como Seguridad Social y Medicare.

También abordó temas económicos relacionados con sectores que generan empleos en California, entre ellos:

Atención médica

Energías limpias

Tecnología

Entretenimiento

Estas áreas formaron parte de su trabajo antes de asumir la responsabilidad de dirigir la aplicación de la ley como fiscal general de California.

Las raíces mexicanas de Xavier Becerra y su formación académica

Xavier Becerra es hijo de Maria Teresa y Manuel Guerrero Becerra. Su padre nació en los Estados Unidos y fue criado en Tijuana, Baja California, México, y su madre era de Guadalajara, Jalisco.

Creció en una familia de clase trabajadora y fue el primero de sus integrantes en obtener un título universitario de cuatro años.

Está casado con la doctora Carolina Reyes, con quien tiene tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia.

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