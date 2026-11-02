La voz de Lisa Simpson también trabajó con Freddy Krueger: Paty Acevedo comparte su experiencia

Llegó a La Mole caracterizada como Lisa Simpson. Foto Jennifer Turrubiartes

Paty Acevedo, directora de doblaje y un ícono para varias generaciones de la Cultura Pop por darle voz a personajes como Lisa Simpson, Serena de “Sailor Moon”, Lisa Hayes en el clásico anime de “Robotech” o Rachel Green de “Friends” fue una de las invitadas de La Mole Horror Edition 2.

Durante la convención, que en esta ocasión estuvo dedicada a la cultura del horror, tuvimos oportunidad de charlar con ella sobre su opinión de este género y la manera en que se ha relacionado con su trayectoria profesional.

Paty Acevedo y su relación con el cine de terror

Caracterizada como Lisa Simpson pero adaptada para la ocasión, Paty Acevedo llegó a La Mole Horror Edition 2 lista para celebrar el terror.

La actriz bromeó sobre su caracterización, a la que llamó “Lisa Catrina”, y se mostró feliz de participar en una edición distinta de la convención.

“La verdad es que yo feliz, justamente hoy que me tocó venir de Lisa, dije, bueno, sí Lisa, pero Catrina, Lisa Catrina”, comentó.

Y ya que hablamos de Lisa Simpson, también le preguntamos por “La casita del terror”, los especiales de Halloween de “The Simpson”. Aunque tiene una larga trayectoria dando voz al personaje, Paty no se inclinó por un episodio en particular: para ella, todos tienen algo especial.

“No lo sé, mira, yo creo que los episodios de La casita del terror, todos son buenísimos, todos, no hay uno que digas, es que este es mejor, cada vez se va mejorando más y cada vez son más lindos los capítulos de La casita del terror”, respondió.

Pero su relación con el género va más allá de Springfield. Paty recordó que, cuando era joven, disfrutaba ver todas las películas de terror que encontraba e incluso tuvo la oportunidad de trabajar en la saga de Freddy Krueger.

“Veía muchas películas de terror, todas las que había las veía yo. Es más, trabajé en las de Freddy Krueger, yo doblando a la protagonista y me encantaba, me encantaba, pero ahora ya me da miedo, no sé por qué”, contó.

Ese cambio en su relación con el género le resulta curioso, pues antes podía ver esas historias sin problema y ahora reconoce que algunas ya le provocan temor.

“Yo creo que es la edad o yo no sé qué es, pero hay películas de terror muy buenas”, comentó.

Y aunque todavía disfruta este tipo de historias, pensar en interpretar a uno de sus personajes no le resultó tan sencillo. Cuando le preguntamos qué papel le gustaría hacer si tuviera la oportunidad de volver a trabajar en una película, comenzó a imaginar algunas posibilidades, pero pronto descartó más de una.

“Es que nada más de pensarlo me da miedo, te lo juro. Estaba pensando: la monja, no, la monja no; la muñeca, no, la muñeca no, no sé”, respondió.

Eso sí, no descartó regresar al género desde el doblaje. Cuando le preguntamos si le gustaría participar en otra película de terror, su respuesta fue contundente: “Sí, sí me gustaría, doblándola sí”.

Los clásicos del terror que le gustan a Paty Acevedo

La conversación también dio espacio para conocer algunas de sus películas favoritas. Le pedimos que mencionara algunas de ellas y fueron:

“The Exorcist”

“The Shining”

La saga de “A Nightmare on Elm Street”

La saga de “Friday the 13th”

Así, entre recuerdos de su trabajo en el doblaje y títulos que marcaron su gusto por el género, Paty Acevedo compartió una faceta distinta durante su visita a La Mole Horror Edition 2.

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