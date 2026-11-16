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Las personas adultas mayores que buscan incorporarse a la Pensión para el Bienestar deberán esperar a que la Secretaría de Bienestar anuncie un nuevo periodo de registro.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una fecha para la siguiente convocatoria. El último registro se realizó del 19 al 25 de octubre de 2026, de acuerdo con la información oficial.

Este programa entrega un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales, mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Entonces aún no se sabe cuándo abrirá su convocatoria el programa?

Así es. Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado cuándo abrirá el próximo periodo de incorporación.

Por ello, es importante consultar los avisos en los canales oficiales del programa y evitar compartir información de fechas que no haya sido confirmada por las autoridades.

La Pensión Bienestar tiene como objetivo mejorar la protección social de las personas adultas mayores de 65 años en adelante y contribuir a que tengan una vejez digna y plena.

¿Cómo puedo acceder al programa?

Cuando se anuncie una nueva convocatoria, las personas interesadas deberán seguir estos pasos:

Esperar la apertura de un periodo de registro. Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano a su comunidad. Acudir con los documentos solicitados. Si registrarán a una persona auxiliar, presentar también su documentación. Esperar la validación de los datos y las indicaciones para recibir la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué necesito para inscribirme en la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el portal oficial de Programas para el Bienestar, éstos son los requisitos y documentos para solicitar la incorporación:

Requisitos:

Tener 65 años cumplidos o más.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Documentación:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

También se puede registrar a una persona auxiliar para que represente al beneficiario en futuros trámites. Esta persona deberá presentar su propia documentación.

La ubicación de los módulos y las fechas de registro pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

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