Gobierno destina mas presupuesto a Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El 2027 traerá un aumento para los beneficiarios de los Programas que integran la Pensión Bienestar en sus distintas modalidades: adultos mayores, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los apoyos tendrán incrementos por encima de la inflación durante el próximo año.

El aumento también está respaldado por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, aprobado por la Cámara de Diputados, que contempla recursos para estos programas. Sin embargo, todavía no se anuncian los nuevos montos individuales que recibirá cada beneficiario, por lo que las cifras estimadas para el próximo año no son oficiales.

¿Cuánto aumentarán las Pensiones Bienestar en 2027?

Aunque el incremento general está confirmado, la Secretaría de Bienestar todavía debe dar a conocer cuánto recibirán las personas beneficiarias de cada modalidad. Mientras tanto, éstos son los apoyos vigentes durante 2026:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.

3 mil 300 pesos bimestrales. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales en su modalidad general.

Los montos del último programa pueden variar según la modalidad y las condiciones de los menores beneficiarios.

¿Qué presupuesto tendrán los programas del Bienestar en 2027?

El PEF 2027 contempla recursos para las distintas modalidades de apoyo. Entre las asignaciones aprobadas destacan:

Adultos Mayores: 543 mil 498.4 millones de pesos.

543 mil 498.4 millones de pesos. Mujeres Bienestar: 59 mil 356.3 millones de pesos.

59 mil 356.3 millones de pesos. Personas con Discapacidad: 37 mil 436.3 millones de pesos.

37 mil 436.3 millones de pesos. Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 3 mil 418 millones de pesos.

Estas cantidades corresponden al presupuesto destinado a cada programa, no al dinero que recibirá individualmente cada persona. Por ello, no es posible calcular el aumento de los depósitos únicamente a partir de los recursos aprobados.

¿Cuándo se reflejará el aumento de las Pensiones Bienestar?

Los nuevos montos deberán aplicarse durante 2027, una vez que la Secretaría de Bienestar anuncie las cantidades correspondientes a cada programa.

Los apoyos que se entregan de manera bimestral se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. El calendario de pagos también será publicado por las autoridades para informar las fechas en que cada beneficiario podrá disponer de su dinero.

Por ahora, quienes reciben alguno de estos apoyos deben tomar como referencia los montos vigentes de 2026 y esperar el anuncio oficial para conocer cuánto aumentará cada uno en el próximo ejercicio.

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