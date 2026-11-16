Hospital donde falleció Félix Gallardo. Foto: AFP

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo falleció el día de ayer a los 80 años tras varias complicaciones de salud. El llamado “Jefe de jefes” fue fundador y líder del Cártel de Guadalajara, además del artífice del surgimiento de los grandes cárteles en México y del homicidio de un agente de la DEA, que llevó a su posterior caída.

¿Qué pasó con el Cártel de Guadalajara tras la detención de Félix Gallardo?

El cártel de Guadalajara implosionó en la década de 1990 y sus líderes locales formaron cárteles regionales, entre ellos el de Sinaloa, promovido por Joaquín el “Chapo” Guzmán e Ismael el “Mayo” Zambada, condenados a cadena perpetúa en Estados Unidos.

Félix Gallardo se mantuvo en el imaginario popular gracias a narcocorridos como “El jefe de jefes”, que está prohibido en espacios públicos, y a las series narcas de Netflix, con el actor mexicano Diego Luna en la piel del capo.

¿Quién era Félix Gallardo?

Félix Gallardo era oriundo del estado de Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946, según registros públicos.

Su incursión en el crimen fue prácticamente de la mano de su carrera en la policía estatal y en la federal.

Llegó incluso a ser guardia de un gobernador de Sinaloa, lo que según especialistas le habría ayudado para contar con la complicidad y protección de importantes políticos.

Fue socio de otro veterano capo, Rafael Caro Quintero, con quien, junto a otros jefes criminales, unieron las bandas dedicadas a traficar droga a Estados Unidos y forjaron el Cártel de Guadalajara.

¿Cómo funcionaba el Cártel de Guadalajara?

Este cártel fue un “modelo hegemónico” y sentó “las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas”, señala la web especializada en narcotráfico Insight Crime.

Félix Gallardo “se asoció con traficantes colombianos como Pablo Escobar” y era el que controlaba el narcotráfico “en la frontera con Estados Unidos”, añade la publicación.

La banda de Guadalajara controlaba el hampa en el país por lo que Félix Gallardo fue erigido como “El jefe de jefes” o “El Padrino”.

¿Cómo detuvieron a Félix Gallardo?

Félix Gallardo fue condenado por el homicidio en febrero de 1985 de un agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que fue secuestrado y torturado.

El homicidio de “Kiki” Camarena es una herida que aún lacera a Estados Unidos.

La presión de Washington fue tal que Caro Quintero, encarcelado ahora en Estados Unidos acusado de narcotráfico y del asesinato del agente, fue capturado en 1985.

En abril de 1989 fue capturado Félix Gallardo, quien desde prisión, según especialistas, siguió controlando el negocio criminal.

Cumplía su condena en el penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

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