MC formaliza iniciativa para garantizar ascenso y descenso en Liga MX

América vs Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Movimiento Ciudadano (MC) formalizó en el Senado de la República una iniciativa para garantizar el ascenso y descenso por mérito deportivo en la Liga MX. La propuesta busca reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para que los resultados en la cancha definan la movilidad de los equipos entre categorías.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, explicó que la iniciativa pretende incorporar de manera expresa el mérito deportivo entre los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.

“Esta iniciativa lo que dice puntualmente es que el resultado en la cancha debe importar, porque el deporte y el futbol son asuntos de interés público”, afirmó.

Cabe destacar, que el Partido Verde también prepara una propuesta relacionada con el ascenso y descenso en la Liga MX.

¿Qué propone la iniciativa sobre el ascenso y descenso?

La propuesta establece que cuando existan dos o más categorías o divisiones dentro de una misma estructura competitiva profesional, deberá existir un mecanismo permanente que permita el ascenso y descenso de equipos, sin excluir ninguna categoría.

“Se incorpora expresamente el mérito deportivo entre los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales”, explicó Castañeda.

El legislador agregó que, con este cambio, se busca obligar a las organizaciones deportivas a establecer mecanismos de ascenso y descenso cuando exista más de una división.

“Se obliga a que se incorpore el ascenso y el descenso”. Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado

La iniciativa plantea modificar el Artículo 46 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para establecer esta obligación dentro de las asociaciones deportivas nacionales.

El proyecto señala que el sistema deberá garantizar la promoción del ascenso y descenso de equipos sin excepción alguna.

MC plantea que el mérito deportivo defina ascenso y permanencia

Castañeda sostuvo que los resultados obtenidos dentro de la cancha deben tener un peso central en las competencias profesionales y argumentó que el fútbol no debe observarse únicamente como una actividad desarrollada por la iniciativa privada debido a sus efectos en otros ámbitos.

“Cuando una actividad afecta oportunidades, empleos, inversiones y derechos de comunidades enteras se convierte en un asunto público”, aseguró.

La propuesta establece que el ascenso, el descenso y la permanencia de los equipos deberán definirse principalmente por los méritos y resultados obtenidos en la competencia.

“El ascenso, el descenso y la permanencia deben definirse principalmente por los méritos y resultados obtenidos en la competencia”. Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado

Asociaciones deportivas conservarían control de sus competencias

La iniciativa no pretende que el Congreso determine directamente cómo deberán organizarse los torneos profesionales.

De acuerdo con Castañeda, las asociaciones deportivas nacionales conservarían la facultad de diseñar sus sistemas de competencia, aunque tendrían que cumplir con reglas públicas y objetivas.

“No buscamos administrar el fútbol, ni sustituir a sus autoridades, queremos proponer reglas claras que garanticen la competencia entre todas las categorías del deporte”, indicó.

Las asociaciones también podrían mantener el control sobre su estructura interna, funcionamiento y reglamentación.

Sin embargo, las reglas de competencia deberán ser públicas, objetivas y claras, además de que no podrán modificarse mientras se encuentren vigentes.

“Las propias asociaciones deportivas nacionales conservarán la facultad de diseñar el sistema de competencia, pero sus reglas deberán ser públicas, objetivas, claras y no podrán modificarse durante su vigencia”, detalló.

Asociaciones deportivas deberán rendir cuentas

Otro punto de la iniciativa plantea nuevas obligaciones de rendición de cuentas para las asociaciones deportivas nacionales.

Según la propuesta presentada por Movimiento Ciudadano, estas organizaciones deberán proporcionar cada año información relacionada con sus programas y modificaciones reglamentarias.

También tendrán que informar sobre formación deportiva, resultados y calendarios, entre otros aspectos.

“Deberán presentar anualmente a la Comisión Nacional del Deporte y a las comisiones legislativas en materia deportiva información sobre sus programas, modificaciones reglamentarias, formación deportiva, resultados, calendario, etcétera”, señaló Castañeda.

La iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano fue turnada a comisiones para su dictaminación, por lo que deberá continuar su proceso legislativo antes de una eventual aprobación.