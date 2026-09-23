Video: Así escaparon dos pilotos de un avión que cayó y terminó en llamas

Avión terminó en llamas, pilotos fueron rescatados. Foto: Reuters/Ilustrativa

Dos pilotos de un avión de entrenamiento Hawk 128 T.2 de la Real Fuerza Aérea Británica lograron escapar de un accidente ocurrido en la zona de Pencarnisiog, en Anglesey, donde la aeronave terminó destruida y envuelta en llamas.

Ambos tripulantes se eyectaron antes de que el avión cayera y fueron rescatados con heridas leves. El momento del siniestro quedó registrado en videos que circulan en redes sociales y muestran cómo lograron salir de la aeronave segundos antes del impacto.

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BAe Systems Hawk 128 T.2 crashed today after departing RAF Valley, pilots ejected and rescued. pic.twitter.com/sfJ9qfKHH2 pic.twitter.com/wepEzqMNqY — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 23, 2026

El avión perdió el control y los pilotos se eyectaron

En las grabaciones se observa al Hawk T2 tomando altura, hasta que aparentemente pierde el control. En ese momento aparece un destello que sale de la aeronave y, poco después, los dos pilotos activan el mecanismo de eyección mientras el avión comienza a desprender humo.

Ya sin tripulación, el avión continúa perdiendo altura hasta caer en picada detrás de una vivienda. Segundos después, la aeronave impacta y explota, mientras las llamas cubren parte del terreno donde terminó.

Rescatan a los pilotos tras la caída

Después del accidente, helicópteros de la Guardia Costera y del Servicio de Ambulancias Aéreas de Gales participaron en el rescate de los dos pilotos, quienes fueron trasladados a Birmingham para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes disponibles, ambos sufrieron heridas leves y lograron sobrevivir luego de activar el sistema de eyección.

Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer qué ocurrió antes de que el avión perdiera el control.

Además, se pidió a la población evitar la zona del impacto mientras continúan los trabajos relacionados con el siniestro.

La Real Fuerza Aérea Británica confirmó que el avión involucrado era un RAF Hawk T2 que había despegado de la base aérea de RAF Valley y señaló que ya se inició una investigación.

More details to follow. pic.twitter.com/1iWkcO6Glt — Royal Air Force (@RoyalAirForce) September 23, 2026

“Se ha producido un incidente en el que se ha visto implicado un avión RAF Hawk T2, que volaba desde la base aérea de RAF Valley”, informó la institución.

La RAF agregó que no hará más comentarios mientras avanza la investigación.

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